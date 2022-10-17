البرلمان السويدي ينتخب الزعيم المحافظ أولف كريسترسون رئيسا للوزراء بدعم من اليمين المتطرف

أولف كريسترسون بعد انتخابه من نواب البرلمان السويدي رئيسا جديدا للوزراء. ستوكهولم في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تقلد الزعيم السويدي المحافظ أولف كريسترسون الإثنين منصب رئيس الوزراء بعد انتخابه من نواب البرلمان في جلسة تصويت ميّزها دعم غير مسبوق من حزب "ديمقراطيي السويد" اليميني المتطرف لليمين التقليدي. وانتخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173 بعد أن أعلن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية بمشاركة ثلاثة أحزاب هي حزبه "المعتدل" والحزب "المسيحي الديمقراطي" وأيضا الليبراليين.

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اختار نواب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ أولف كريسترسون لمنصب رئيس الوزراء الإثنين إثر جلسة تصويت شهدت دعما غير مسبوق من "ديمقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

وتم انتخاب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "المعتدل" والحزب "المسيحي الديمقراطي" والليبراليين بدعم برلماني من "ديمقراطيي السويد".

وعرضت الأحزاب الأربعة خارطة طريق لتعاونها تقع في 62 صفحة تدعو إلى تنفيذ حملات أمنية تستهدف الجريمة والهجرة وبناء مفاعلات نووية جديدة وغير ذلك.

في السياق، صرح زعيم "ديمقراطيي السويد" جيمي أكيسون للبرلمان بأنه على الرغم من أن حزبه كان يفضل أن يكون طرفا في الحكومة يتولى حقائب وزارية، إلا أن السياسات التي تتبعها الحكومة هي الأولوية. وأضاف: "الأهم هو ما تقوم به الحكومة، لا شكلها".

وكان حزبه الرابح الأكبر في انتخابات 11 سبتمبر/أيلول العامة حيث برز كثاني أكبر حزب مع حصوله على 20,5 بالمئة من الأصوات خلف الحزب الإشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، والذي هيمن على الحياة السياسية في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ورغم أن الأحزاب الأربعة تشكل حاليا جبهة موحدة، لكنها لطالما كانت منقسمة حيال عدد من المسائل الرئيسية في سياساتها بينما تم تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى الاتفاق، خصوصا من أجل الاستجابة لمطالب اليمين المتطرف.

فرانس24/ أ ف ب

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