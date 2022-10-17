المئات يشاركون في مراسم تكريمية للمدرس الفرنسي صامويل باتي في الذكرى السنوية الثانية لمقتله

أطفال يشيدون باستاذ التاريخ والجغرافيا صموئيل باتي خلال تجمع في باريس، 16 تشرين الأول أكتوبر2021.

شارك نحو 300 شخص، الأحد، في مراسم تكريمية للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس على يد متطرف، أقيمت أمام مدرسته الباريسية.

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شارك نحو 300 شخص، الأحد، في مراسم تكريمية للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي قتل بقطع الرأس على يد متطرف، أقيمت أمام مدرسته الباريسية.

ونصبت 3 خيم بيضاء أمام مدرسة كونفلان الواقعة في شمال غرب باريس، والتي أحيطت بسياج أمني كبير بعد الاعتداء الذي وقع في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وقالت لينا (اسم مستعار) البالغة 15 عاما والتي كانت تلميذته إن باتي كان "مدرسا ودودا" وكانت "تحب حصصه" وكان يرسم البسمة على وجهها بـ"نكاته".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد التقت لينا لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وقد تحدثت حينها عن كوابيس تراودها.

وبعد عامين باتت الطالبة أفضل حالا، لكن صورة الرأس المقطوعة لمدرسها لا تزال تؤرق ذاكرتها.

وقالت لينا "شاهدت الصورة" التي كانت متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مستدركة "جميل هذا النوع من الصور" وهي تشير إلى وجه باتي المطلي بألوان العلم الفرنسي على لافتة سوداء كبرى.

وكان مدرس مادة التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاما تعرض للطعن في 16 تشرين أول/ أكتوبر 2020 ثم قُطعت رأسه قرب مدرسته في كونفلان سانت أونورين بضاحية باريس، على يد اللاجئ الروسي من أصل شيشاني، عبد الله أنزوروف، الذي قتله الشرطة بعد وقت قصير.

وكان الشاب الإسلامي المتشدد البالغ 18 عاما يأخذ على المدرس عرضه رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد في حصة تدريس لتلامذته. وقد تباهى بفعلته في رسالة صوتية بالروسية قائلا إنه ارتكب جريمته "انتقاما للنبي".

وعلى غرار ما فعلت الطبقة السياسية الفرنسية بمجملها هذا الأسبوع، أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكرى مقتل باتي بتغريدة جاء فيها "للحرية للمساواة للأخوة".

وفي كلمته قال رئيس بلدية كونفلان لوران بروس، إن بعد مرور عامين على الواقعة "جفّت دموعنا وداوينا جراحنا واستعدنا حياتنا لكنّنا لن ننسى ولن نسامح".

وتابع "علينا أكثر من أي وقت مضى أن نعتز بحريتنا وأن نحافظ عليها".

فرانس24/أ ف ب

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