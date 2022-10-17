الرئاسة الأوكرانية تعلن تعرض العاصمة كييف للقصف بطائرات مسيرة "انتحارية"

الحرب في أوكرانيا

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دخان يتصاعد من مبنى مدمر جزئيا في كييف. أوكرانيا في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

قالت الرئاسة الأوكرانية إن كييف قد تعرضت صباح الإثنين للقصف "بواسطة طائرات مسيرة انتحارية"، فيما سمع دوي ثلاثة انفجارات متتالية على الأقل في حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طالها. وكثفت موسكو مؤخرا من عمليات القصف بعد التفجير الذي دمر جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة وينطوي على أهمية إستراتيجية قصوى.

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شهدت كييف صباح الإثنين قصفا "بواسطة طائرات مسيرة انتحارية" حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، إثر سلسلة انفجارات هزت حي شيفشنكيفسكي بوسط العاصمة، بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي الذي طالها.

ووفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وقعت ثلاثة انفجارات متتالية قرابة الساعة 6:35 و6:45 و6:58 صباحا (3:35 و3:45 و3:58 ت غ) وكانت صفارات الإنذار انطلقت قبل وقت قصير من الانفجار الأول.

في السياق، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك في منشور على منصة تلغرام، إن العاصمة كييف تعرضت الإثنين "لهجمات بواسطة طائرات مسيّرة انتحارية". وأضاف: "يعتقد الروس أن هذا سيساعدهم، لكن هذا يظهر يأسهم".

ودعا يرماك إلى تقديم دعم فوري للمضادات الجوية الأوكرانية مطالبا بـ"المزيد من الأسلحة للدفاع عن الجو وتدمير العدو".

وبعد الضربات الأولى شاهد صحافي فرانس برس إحدى المسيّرات تسقط على مبنى، فيما كان شرطيان يحاولان إسقاطها بأسلحتهما.

واستهدفت الهجمات حي شيفشنكيفسكي السكني بوسط كييف، بحسب ما أوضح رئيس البلدية فيتالي كليتشكو الذي طلب من السكان لزوم الملاجئ. وبعد الانفجارات اندلعت النيران في مبنى غير مأهول وأعلن كليتشكو أن "عدة مبان سكنية تضررت" بدون أن يكون بوسعه عرض حصيلة في الوقت الراهن.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، طال قصف روسي غير مسبوق منذ أشهر من حيث كثافته كييف وعددا من المدن الأوكرانية موقعا 19 قتيلا على الأقل و105 جرحى، ما أثار موجة تنديد دولية.

وتواصل القصف الروسي الثلاثاء رغم تراجع حدته وطال بصورة خاصة منشآت الطاقة في غرب أوكرانيا على مسافة بعيدة عن الجبهة. وتأتي عمليات القصف الروسي ردا على عملية التفجير التي دمرت جزءا من جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة والذي ينطوي على أهمية إستراتيجية كبيرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الجمعة بأن موسكو ستكتفي حاليا بالضربات المكثفة التي طالت بنى تحتية أوكرانية حيوية وحدائق ومبانٍ سكنية، مضيفا أن قصفا جديدا مكثفا ليس ضروريا "في الوقت الحالي".

فرانس24/ أ ف ب

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