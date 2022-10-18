أوكرانيا تخشى وضعا "خطيرا" بعد قصف روسيا منشآتها للطاقة والكرملين ينفي استخدام طائرات مسيرة إيرانية

الحرب في أوكرانيا

سكان يتفقدون آثار هجوم صاروخي روسي على منطقة دنيبرو. أوكرانيا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تواجه أوكرانيا وضعا "خطيرا" إثر الهجمات الروسية الأخيرة التي ألحقت دمارا بمحطات توليد الكهرباء وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب فصل الشتاء، حسبما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الثلاثاء، فيما قال زيلينسكي إنه قد تم تدمير نحو 30 بالمئة من محطات الطاقة في بلاده خلال أسبوع. من جهة ثانية، نفت روسيا استخدام قواتها طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في عملياتها العسكرية ردا على اتهامها باستخدام تلك الأجهزة لضرب بنى تحتية أوكرانية مخصصة لتزويد الكهرباء والمياه.

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حذرت أوكرانيا الثلاثاء من وضع "خطير" بعد الضربات الروسية الأخيرة التي طالت محطات توليد الكهرباء وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي مع اقتراب الشتاء.

في هذا الشأن، قال المسؤول الرئاسي كيريلو تيموشنكو للتلفزيون الأوكراني: "الوضع خطير الآن في كل أنحاء البلاد لأن منطقتنا تعتمد على بعضها بعضا" معتبرا أنه "من الضروري أن تستعد البلاد بأكملها لاحتمال انقطاع في الكهرباء والمياه والتدفئة".

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي دمر في ظرف أسبوع تقريبا 30 بالمئة من محطات الطاقة في بلاده، ما تسبب بانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا. وأوضح زيلينسكي في تغريدة على تويتر: "منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، دُمّرت 30 بالمئة من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد". وقال: "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

وعانت مناطق عدة في أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف، انقطاعا في التيار الكهربائي بعد سلسلة جديدة من الضربات الثلاثاء استهدفت منشآت طاقة.

من جهة أخرى، قال الكرملين الثلاثاء إن "لا معلومات لديه" حول استخدام الجيش الروسي طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، بعدما اتهمت كييف موسكو باستخدام تلك الأجهزة لضرب بنى تحتية مخصصة لتزويد الكهرباء والمياه.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت موسكو تستخدم طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات". وتابع المسؤول الروسي أنه "يتم استخدام التكنولوجيا الروسية، تحت أسماء روسية".

وتأتي التصريحات الروسية غداة مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في أوكرانيا بنيران الجيش الروسي، ولا سيما بهجمات شنتها طائرات مسيرة مفخخة في العاصمة كييف ومنطقة سومي في شمال شرق البلاد.

واستهدفت العديد من الضربات منشآت حيوية في ثلاث مناطق من بينها العاصمة، تاركة "مئات الأحياء" بدون كهرباء، كما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال متحدثا عن تنفيذ "خمس ضربات بطائرات مسيرة" يعتقد أنها إيرانية الصنع على كييف و"هجمات صاروخية" على منطقتي دنيبروبتروفسك (وسط شرق) وسومي (شمال شرق).

من جهتها، هددت الولايات المتحدة الإثنين بأنها ستتخذ إجراءات في حق الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية بعدما استخدمتها روسيا في ضربات قاتلة على كييف، حسبما قال الناطق باسم وزارة الأمريكية فيدانت باتيل، مشيرا إلى أن بلاده "لن تتردد في استخدام العقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد الجناة".

فرانس24/ أ ف ب

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