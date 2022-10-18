أوكرانيا تدعو خبراء من الأمم المتحدة لفحص طائرات مسيرة "إيرانية الأصل"

صورة لطائرة بدون طيار خلال تمرين عسكري تم ألتقاطها في مكان غير معروف في إيران، 24 آب /أغسطس 2022.

دعت كييف خبراء من الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات إيرانية الصنع تستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الأراضي الأوكرانية. وبالتزامن مع ذلك تخطط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا طرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء.

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طلبت الحكومة الأوكرانية من الأمم المتحدة إرسال خبراء دوليين لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأطلقت روسيا عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية على أوكرانيا الإثنين، وأصابت البنية التحتية للطاقة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص في العاصمة كييف.

وتقول أوكرانيا إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136. وتحركت أوكرانيا الثلاثاء لقطع علاقاتها بإيران بسبب استخدام هذه الطائرات.

وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء، "نود دعوة خبراء من الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا في أقرب فرصة ممكنة لفحص الطائرات المسيرة إيرانية الأصل التي تم انتشال بعضها من أجل تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

وتقول الرسالة التي يعود تاريخها إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، إنه في أواخر آب/أغسطس أرسلت إيران شحنة طائرات من طرازي "شاهد ومهاجر" إلى روسيا، فيما تعتبره أوكرانيا والقوى الغربية الكبرى انتهاكا للقرار 2231 الذي أيد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وبموجب القرار، ظل حظر الأسلحة التقليدية على إيران مطبقا حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وعلى الرغم من الجهود الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق في عام 2018، لتمديد حظر الأسلحة، رفض مجلس الأمن ذلك، مما سمح لإيران باستئناف صادرات الأسلحة.

لكن أوكرانيا والولايات المتحدة تجادلان بأن القرار مازال يتضمن قيودا على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة تستمر حتى أكتوبر تشرين الأول 2023 وقد يشمل تصدير وشراء أنظمة عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيرة.

وقالت أوكرانيا في الرسالة إن "طائرات مهاجر وشاهد المسيرة تستوفي معايير" القرار 2231 "لأن مداها يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر أو أكثر".

نفي إيراني مستمر

وقد أبدت طهران الثلاثاء استعدادها لإجراء مباحثات مع كييف لتوضيح هذه "المزاعم".

وجددت وزارة الخارجية الإيرانية نفي "صحة المزاعم بشأن إرسال السلاح والمسيرات العسكرية من قبل إيران لاستخدامها في الحرب الأوكرانية"، وذلك في بيان أصدرته الثلاثاء.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، قوله إن هذه المزاعم "لا أساس لها من الصحة ومبنية على معلومات خاطئة"، مبديا استعداد إيران للحوار مع أوكرانيا بهدف توضيح هذه الاتهامات".

ووضع كنعاني الحديث عن إرسال أسلحة إيرانية إلى روسيا في إطار "فرضيات موجهة لإثارة أجواء سياسية وتنفيذ أجندات إعلامية لبعض الدول ضد إيران"، مشددا على أن بلاده "أعربت عن رفضها لاستمرار الحرب منذ بدايتها، وأكدت على وقف النزاع وحل الخلافات عبر الطرق السلمية".

وتخطط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تخطط لطرح قضية نقل أسلحة إيرانية إلى روسيا خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي الأربعاء.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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