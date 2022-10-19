القائد الجديد للقوات الروسية بأوكرانيا يقر بصعوبة الوضع في المناطق التي أعلنت موسكو ضمها

الحرب في أوكرانيا

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العلم الأوكراني يرفرف بأحد شوارع بلدة حررتها قوات كييف في منطقة خيرسون التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع. 27 سبتمبر/أيلول 2022.

أقر القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا سيرجي سوروفكين مساء الثلاثاء في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإخبارية، بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها. بدوره، أعلن رئيس منطقة خيرسون المعين من الكرملين عبر تطبيق تليغرام الأربعاء أن نيران المدفعية أصابت ضواحي مدينة إنيرهودار التي يعيش فيها العديد من موظفي محطة زابوريجيا النووية.

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أقر القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، سيرجي سوروفكين، في اعتراف نادر بالضغوط التي تتعرض لها قواته جراء الهجمات الأوكرانية التي تهدف لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط.

وقال في تصريحات لقناة روسيا 24 التلفزيونية الإخبارية إن مواقع القوات الروسية في كوبيانسك وليمان في شرق أوكرانيا وفي المنطقة بين ميكولايف وكريفي ريه في خيرسون تتعرض لهجوم مستمر.

وأضاف سوروفكين، وهو جنرال في سلاح الجو يقود الآن قوات الغزو الروسية، "يمكن وصف الموقف في منطقة ’العملية العسكرية الخاصة’ بأنه متوتر"، مقرا بأن "الوضع في خيرسون صعب" وأن "العدو يتعمد قصف البنية التحتية والمباني السكنية".

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بدوره، أعلن فلاديمير روغوف رئيس منطقة خيرسون المعين من الكرملين الثلاثاء عن "نزوح منظم وتدريجي" للمدنيين من أربع بلدات على نهر دنيبرو.

وقال روغوف، عضو المجلس الذي عينته موسكو ليحكم زابوريجيا، الواقعة في جنوب أوكرانيا أيضا، إن قوات كييف كثفت قصفها الليلي على إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا، وهي مدينة يعيش فيها العديد من موظفي محطة زابوريجيا النووية.

وأضاف عبر تطبيق تليغرام للمراسلة الأربعاء إن نيران المدفعية أصابت ضواحي البلدة ووقعت عشر ضربات حول محطة للطاقة الحرارية.

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وتراجعت القوات الروسية في تلك المنطقة مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا في الأسابيع القليلة الماضية وهي معرضة لخطر الوقوع في حصار عند الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يبلغ طوله 2200 كيلومتر والذي يشطر أوكرانيا.

وبدا أنه يقر بوجود خطر من تقدم القوات الأوكرانية نحو مدينة خيرسون، التي تقع بالقرب من مصب نهر دنيبرو على الضفة الغربية.

إلى ذلك، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يتوقع العودة "قريبا" إلى أوكرانيا، وسط مفاوضات لإقامة منطقة حماية أمنية حول محطة زابوريجيا التي تحتلها روسيا، وهي المحطة النووية الأكبر في أوروبا.

فرانس24/ رويترز

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