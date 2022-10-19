سماع دوي انفجارات وسط كييف وأنظمة الدفاع الأوكرانية تسقط "عدة صواريخ روسية" بالعاصمة

الحرب في أوكرانيا

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تمكنت أنظمة الدفاع الأوكرانية الأربعاء من إسقاط "عدة صواريخ روسية" في كييف، وفق ما أعلنه رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وفي وقت سابق، سمع دوي انفجارات في أرجاء العاصمة. وفي موضوع متصل، أكدت الناطقة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن التكتل جمع "أدلة كافية" على أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة فتاكة. وميدانيا، أعلنت السلطات الروسية في خيرسون أنها ستخلي المدينة في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية.

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أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية "صواريخ روسية عدة" فوق كييف، حسب ما أعلن رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وكان مراسلون من وكالة الأنباء الفرنسية أفادوا بسماع دوي العديد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من بعد ظهر الأربعاء.

ومنذ الإثنين، تتعرض كييف لهجمات متكررة من طائرات مسيرة روسية، ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص واستهداف بنى تحتية للطاقة خصوصا. وقبيل الانفجارات، أشار حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام، إلى أن أنظمة الدفاع الجوي "نشطة" في هذه المنطقة.

وأكد محافظ منطقة فينيتسا (جنوب غرب) على تلغرام أن هذه المنطقة استهدفت بصواريخ روسية، ودعا سكانها إلى البقاء في الملاجئ.

إخلاء خيرسون

إلى ذلك، اتهمت كييف موسكو بـ "محاولة تخويف" سكان خيرسون عبر إخلاء هذه المدينة المهمة في جنوب أوكرانيا، والواقعة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، والتي ضمتها موسكو في نهاية أيلول/سبتمبر.

وكتب المسؤول في الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك على تلغرام: "الروس يحاولون تخويف أهالي خيرسون بنشرات إخبارية كاذبة حول قصف جيشنا للمدينة"، مؤكدا أن هذا "الاستعراض الدعائي (...) لن ينجح".

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وقد أعلنت السلطات الروسية في خيرسون في وقت سابق الأربعاء أنها ستخلي المدينة في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية، مؤكدة أن الجيش الروسي "سيقاتل حتى الموت".

وقال فلاديمير سالدو رئيس السلطات الروسية مباشرة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "اعتبارا من اليوم تنقل كل هيئات السلطة الموجودة في المدينة والإدارتان المدنية والعسكرية وكل الوزارات نحو الضفة اليسرى" من نهر دنيبر الذي يحد خيرسون.

وأضاف "ستتم السيطرة على المدينة بأكملها، لكن علينا التأكد من سلامة المدنيين. لا أحد يخطط لمغادرة خيرسون والعسكريين سيقاتلون حتى الموت".

كما أعلن فلاديمير سالدو أن دخول منطقة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية سيكون محظورا على المدنيين "لمدة سبعة أيام".

وكانت السلطات الروسية في المدينة أعلنت بدء إجلاء المدنيين إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر. وبثت وسائل إعلام روسية صورا تظهر أشخاصا يتم إجلاؤهم وهم يستقلون عبارات لعبور النهر.

وذكر سالدو على تطبيق تلغرام في وقت سابق أنه "من المقرر إجلاء بين خمسين وستين ألف شخص إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

"أدلة" أوروبية تشير لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة

قال الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنه جمع "أدلة كافية" تشير إلى أن إيران تزود روسيا طائرات مسيرة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا، وأنه بالتالي يعمل على فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأوضحت نبيلة مصرالي الناطقة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "الآن بعدما جمعنا أدلة كافية، العمل جار في المجلس (الأوروبي) لرد واضح وسريع وحازم من الاتحاد الأوروبي".

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تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية

ونفت طهران مرارا في الأيام الأخيرة تزويد روسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لغزوها أوكرانيا.

لكن سلاح الجو الأوكراني أكد الأربعاء أنه دمر 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ منتصف أيلول/سبتمبر. وكتب على تلغرام: "منذ إسقاط أول طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 على الأراضي الأوكرانية في 13 أيلول/سبتمبر في كوبيانسك، دمر الدفاع الجوي للقوات الجوية ومكونات أخرى لقوات الدفاع 223 طائرة مسيرة من هذا النوع".

فرانس24/ أ ف ب

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