اتفاق بين إسبانيا وفرنسا والبرتغال على إنشاء خط أنابيب غاز يربط شبه الجزيرة الإيبيرية ببقية أوروبا

أزمة الطاقة

© أ ف ب

إسبانيا وفرنسا والبرتغال تتفق على إنشاء خط أنابيب للغاز بين برشلونة ومرسيليا، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

توصلت إسبانيا وفرنسا والبرتغال الخميس إلى اتفاق على بناء خط أنابيب للطاقة يربط شبه الجزيرة الإيبيرية ببقية أوروبا، في إحياء لمشروع طالما عارضته باريس. وقد يساعد المشروع الجديد الاتحاد الأوروبي على تعزيز وارداته مع خطوط ربط أفضل.

إعلان اقرأ المزيد

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا وفرنسا والبرتغال اتفقت الخميس على بناء خط أنابيب للطاقة يربط شبه الجزيرة الإيبيرية ببقية أوروبا.

ويستبدل المشروع الجديد الذي أطلق عليه سانشيز اسم "ممر الطاقة الخضراء" مشروعا سابقا يحمل اسم "ميدكات" كان قد ظهر قبل نحو عقد ولكن تم التخلي عنه عام 2019 بسبب قضايا تنظيمية وتمويلية.

ولكن مع وقف روسيا تسليم الغاز إلى معظم أوروبا ردا على العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا، عاد الاهتمام بإنشاء رابط لنقل الإمدادات من إسبانيا إلى بقية القارة.

ومع ارتفاع أسعار موارد الطاقة، ضغطت مدريد بشدة لإحياء المشروع بدعم كامل من برلين التي انقطعت إمدادات الغاز عنها عبر "نورد ستريم".

وأوضح سانشيز لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة للاتحاد الأوروبي حول الطاقة قائلا: "اتفقنا على (...) مشروع جديد يسمى ممر الطاقة الخضراء لربط شبه الجزيرة الإيبيرية بفرنسا، وبالتالي بسوق الطاقة الأوروبية بين برشلونة ومرسيليا".

وقال سانشيز إن خط الأنابيب سينقل الهيدروجين والغاز "خلال فترة انتقالية تحتاج إليها سوق الطاقة الأوروبية".

وتملك إسبانيا ست محطات للغاز الطبيعي المسال لمعالجة الغاز الذي يصل عن طريق البحر. وقد يساعد المشروع الجديد الاتحاد الأوروبي على تعزيز وارداته مع خطوط ربط أفضل.

وليس لدى إسبانيا حاليا سوى رابطين منخفضي السعة مع شبكة الغاز الفرنسية المتصلة بباقي أوروبا.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك