ما هي أبرز ردود الفعل الدولية بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس؟

رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تقدم استقالتها، لندن، بريطانيا 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

توالت ردود الفعل الدولية بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس استقالتها من منصبها، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان وإن الأواصر القوية بينهما ستدوم. فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن "تستعيد بريطانيا استقرارها بسرعة". من جهتها، سخرت الدبلوماسية الروسية من إعلان استقالة تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

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بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها، سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بالتأكيد على أن الولايات المتحدة وبريطانيا حليفتان دائمتان وأن الأواصر القوية بينهما ستدوم.

وبعد تعيينها بداية أيلول/سبتمبر، التقت تراس الملكة إليزابيث الثانية قبل يومين فقط من وفاتها. واستقالت تراس الخميس بعد 44 يوما فقط على توليها منصبها بعدما تسبب برنامجها الاقتصادي بأزمة سياسية ومالية.

وأضاف بايدن في بيان: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حليفتان قويتان وصديقتان دائمتان، هذه حقيقة لن تتغير. أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بينها تحميل روسيا مسؤولية حربها على أوكرانيا. سنواصل تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة بينما نعمل معا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه الدولتين".

من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تستعيد بريطانيا استقرارها "بسرعة.

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سخرية روسية

من جهتها، سخرت الدبلوماسية الروسية من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليغرام إن "بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء".

وأضافت: "سنتذكر خوذة على دبابة وجهلا كارثيا وجنازة الملكة فورا بعد لقائها ليز تراس".

وكانت المتحدثة تشير إلى صورة لليز تراس نشرت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وأظهرتها على متن دبابة للجيش البريطاني في إستونيا تعتمر خوذة. وكانت لا تزال وزيرة للخارجية.

وكانت تراس تفقدت قوات بريطانية في ذروة توتر بين موسكو والغرب قبل بضعة أسابيع من الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي أدى إلى تدهور تاريخي للعلاقات بين لندن وموسكو.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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