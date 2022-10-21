أوكرانيا تتهم روسيا بتحويل منشآت الكهرباء لـ"ساحة معركة" وواشنطن تؤكد وجود إيرانيين في القرم

الحرب في أوكرانيا

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تصاعد فوق أحد الشوارع في كييف بعد هجوم بطائرة بدون طيار في كييف في 17 تشرين الأول أكتوبر 2022.

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس اتهامات للقوات الروسية بتلغيم سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بجنوب البلاد، فيما أعرب نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية عن قلقه من احتمال فتح جبهة جديدة في الشمال من بيلاروسيا. بدورها كررت واشنطن اتهاماتها لإيران بتقديم مساعدات عسكرية لموسكو تشمل وجود عناصر إيرانيين في القرم.

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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، القوات الروسية بتلغيم سد محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "وفقاً لمعلوماتنا، لغّم إرهابيون روس وحدات محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وسدها".

وأضاف الرئيس الأوكراني "في حالة تدمير السد ستختفي قناة شمال القرم وستكون كارثة واسعة النطاق".

وسبق أن ذكر زيلينسكي هذا الاحتمال خلال خطاب قصير أمام مجلس الاتحاد الأوروبي.

وبني سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبر في منطقة خاضعة حاليا لسيطرة الجيش الروسي وليست بعيدة عن خط التماس مع القوات الأوكرانية.

"استهداف كهرباء أوكرانيا"

وفي كلمة ألقاها عن بُعد أمام المجلس الأوروبي، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا التي تعاني هزائم على الجبهة منذ أيلول/سبتمبر، بتحويل شبكة الكهرباء الأوكرانية إلى "ساحة معركة" عبر استهدافها بضربات جوية لشل البلاد مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعا زيلينسكي الدول الأوروبية إلى تزويد كييف دفاعات جوية أكثر تطوراً وفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

وأعربت كييف عن قلقها الخميس من احتمال فتح جبهة جديدة في الشمال من بيلاروسيا وقال أوليكسي غروموف، نائب رئيس الأركان العامة الأوكرانية إن "خطر استئناف الهجوم على الجبهة الشمالية من قبل القوات المسلحة للاتحاد الروسي يتزايد".

وأضاف أن أي هجوم جديد، قد يستهدف بشكل أكبر غرب أوكرانيا "لقطع الشرايين اللوجستية الرئيسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية".

وأكد زيلينسكي في هذا السياق أمام المجلس الأوروبي أن الاقتراح الأوكراني بنشر بعثة مراقبة دولية على الحدود بين أوكرانيا وبيلاروسيا "يزداد أهمية كل يوم".

دعم عسكري إيراني

وفي شأن متصل، قالت واشنطن إن المساعدات العسكرية المفترضة التي تقدمها طهران إلى موسكو تشمل وجود عناصر إيرانيين في القرم.

ويثير تصريح البيت الأبيض مزيدا من الاتهامات ضد إيران التي استهدفها حلفاء أوكرانيا في الغرب بعقوبات الخميس لتسليمها روسيا مسيرات انتحارية، وهو اتهام ينفيه البلدان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات"، في إشارة إلى هجمات بمسيّرات انتحارية على مدن وبنى تحتية أوكرانية في الأيام الأخيرة.

وفي الأثناء، ركز حلفاء أوكرانيا الغربيون جهودهم الخميس على شحنات الأسلحة المفترضة التي قدمتها إيران إلى روسيا، وتبنوا حزمة عقوبات ضد طهران.

وتبنت لندن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في اليوم نفسه بإعلانها فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 3 جنرالات وشركة أسلحة "مسؤولين عن تزويد روسيا طائرات مسيرة انتحارية" لقصف أوكرانيا.

وأقرت قبلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة "شاهد لصناعات الطيران" الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري النافذ، والمسؤولين العسكريين الثلاثة بمن فيهم الجنرال محمد حسين باقري قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية.

وكان زيلينسكي قد أعلن الأربعاء أن جيشه دمر خلال شهر 233 من هذه الطائرات المسيرة الإيرانية.

لكن روسيا وصفت مرة أخرى اتهامها باستخدام طائرات إيرانية بدون طيار بأنها "افتراضات خيالية".

كما نفت إيران الخميس معلومات أوردتها صحيفة واشنطن بوست تفيد بأن الجمهورية الإسلامية تخطط لإرسال صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

فرانس24/أ ف ب

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