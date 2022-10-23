بريطانيا: بوريس جونسون ينسحب من سباق رئاسة حزب المحافظين

بوريس جونسون في داونينج ستريت في لندن ، بريطانيا ، في 6 تموز/ يوليو 2022.

انسحب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الأحد من المنافسة على زعامة حزب المحافظين، رغم تأكيده حصوله على دعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق، ما يجعل وزير المالية السابق ريشي سوناك الأوفر حظا لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، الأحد أنه لن يرشح نفسه لقيادة حزب المحافظين، في أعقاب استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس الماضي.

وقال جونسون "إنه على الرغم من حصوله على الدعم الكافي لإجراء الاقتراع النهائي، فإنه أدرك أن البلاد والحزب بحاجة إلى الوحدة".

وأكد في بيان مقتضب، الأحد، أنه حصل على دعم 102 من النواب لكنه فشل في إقناع منافسه وزير المالية السابق شيري سوناك والمنافسة الأخرى بيني موردنت بالعمل معا "من أجل المصلحة الوطنية".

وعاد جونسون من عطلة في منطقة البحر الكاريبي في محاولة لتأمين دعم 100 نائب قبل تصويت لأعضاء البرلمان من حزب المحافظين الإثنين ليحل محل ليز تراس التي خلفته في أيلول/ سبتمبر، بعد إجباره على تقديم استقالته على أثر سلسلة من الفضائح.

واعتبر في بيانه أن الوقت غير مناسب لرئاسة الحكومة رغم اعتقاده أن لديه الكثير ليقدمه مضيفا "أرى أن أفضل شيء هو أن أسحب ترشيحي وأدعم من ينجح".

ومن المرجح أن يمهد بيان جونسون الطريق لمنافسه سوناك ليصبح رئيسا للوزراء، ليحل محل تراس التي اضطرت للاستقالة بعد أن أطلقت برنامجا اقتصاديا أثار اضطرابات في الأسواق المالية.

ووفقا لقواعد المنافسة التي تجرى على عجل، إذا حصل مرشح واحد فقط على دعم 100 من النواب المحافظين، فسيتم إعلانه رئيسا للوزراء الإثنين. وإذا حصل اثنان من المرشحين على هذا المستوى من الدعم، فسيخوضان تصويتا على مستوى أعضاء الحزب وإعلان الفائز يوم الجمعة.

وأكد سوناك البالغ من العمر 42 عاما، الأحد، خوض المنافسة ليحل محل ليز تراس، وتعهد بمعالجة "الأزمة الاقتصادية العميقة" في البلاد "بنزاهة ومهنية ومساءلة".

وقال سوناك الذي استقال من الحكومة في يوليو تموز مما أدى إلى تمرد لم يسبق له مثيل من الوزراء ضد جونسون، "أريد إصلاح اقتصادنا، وتوحيد حزبنا، وتقديم المساعدة لبلدنا".

فرانس24/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك