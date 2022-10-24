ريشي سوناك الأوفر حظا لرئاسة الحكومة البريطانية

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وزير المالية السابق في بريطانيا ريشي سوناك ، في 23 أغسطس، 2022.

بعد انسحاب رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بات وزير المالية السابق ريشي سوناك المرشح الأوفر حظا للظفر بمنصب رئيس الحكومة في البلاد. إذ يرجح أن يؤدي قرار جونسون إلى تمهيد طريق سوناك لخلافة تراس، خاصة وأنه المرشح الوحيد الحاصل على 100 تزكية من نواب حزب المحافظين الضرورية لخوض السباق.

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بات وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك في موقع قوة للفوز بمنصب رئيس الوزراء، خلفا لليز تراس بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق.

وكان سوناك الذي حصل على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية، أعلن الأحد رسميا ترشحه لخوض سباق رئاسة الحكومة البريطانية وحزب المحافظين.

ويرجح أن يمهد انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من المنافسة على زعامة حزب المحافظين الطريق لريشي سوناك لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

وقال جونسون في بيان إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب إلى فوز آخر في انتخابات 2024 العامة.

وأضاف جونسون في بيان: "خلال الأيام القليلة الماضية توصلت للأسف إلى نتيجة مفادها أنه لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. لا يمكنك الحكم بفعالية إذا لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".

بدأت الحملة الجديدة للوصول إلى دوانينغ ستريت الخميس إثر استقالة ليز تراس بعد 44 يوما فقط في السلطة. ومطلع أيلول/سبتمبر انتخبها أعضاء حزب المحافظين في مواجهة سوناك الذي يحتمل أن يعوض هزيمته في الأيام المقبلة.

وكان سوناك أول من حصل مساء الجمعة على 100 تزكية من نواب الحزب ضرورية لخوض السباق، لكن الرجل البالغ 42 عاما انتظر حتى صباح الأحد لإعلان ترشحه رسميا.

وكتب المصرفي السابق الذي شغل منصب وزير المال من العام 2019 إلى تموز/يوليو الماضي، "المملكة المتحدة بلد عظيم لكننا نواجه أزمة اقتصادية عميقة".

وتابع عبر تويتر: "لهذا السبب أترشح لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم المقبل. أريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا".

بعد أسبوع سياسي حافل بالتطورات، ظهر ثلاثة مرشحين محتملين منذ الخميس: سوناك ووزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت التي أعلنت ترشحها الجمعة، وجونسون الذي أعلن عن انسحابه من السباق في وقت لاحق الأحد.

وكان جونسون استقال في تموز/يوليو بعدما تخلى عنه سوناك ونحو ستين من أعضاء حكومته إثر توالي الفضائح.

وأمام المرشحين حتى ظهر الإثنين للحصول على 100 تزكية من نواب الحزب في مجلس العموم كي يتمكنوا من مواصلة السباق.

وذكرت هيئة "بي بي سي" أن سوناك حصل حتى الأحد على 146 صوت تزكية متقدما على موردنت التي حصلت على 24 تزكية فقط.

وبمجرد أن يقدم المرشحون تزكياتهم، سيصوت نواب حزب المحافظين البالغ عددهم 357 نائبا لاختيار أفضلهم، وإذا لم يحسم أحد المرشحين السباق سيتعين على أعضاء الحزب البالغ عددهم 170 ألفا الاختيار بين أكثر مرشحين شعبية عن طريق التصويت عبر الإنترنت بحلول 28 تشرين الأول/أكتوبر. أما في حال وجود مرشح واحد، فإنه سيدخل داونينغ ستريت مباشرة في بداية الأسبوع.

وتواصلت المفاوضات الأحد داخل حزب المحافظين المنقسم بشدة.

تحديات منتظرة

عبرت موردنت التي نفت الأحد إجراء مفاوضات مع معسكر جونسون، عن "ثقتها" بالحصول على داعمين في الحزب. وقالت لشبكة "بي بي سي"، "أنا الأفضل لتوحيد حزبنا".

والتقى سوناك وجونسون مساء السبت لمناقشة إمكان توحيد جهودهما، بحسب الكثير من وسائل الإعلام. والرجلان على خلاف منذ تموز/يوليو عندما أدت استقالة سوناك التي تلتها عشرات الاستقالات، إلى تنحي جونسون من رئاسة الوزراء. ومن الواضح أن الاجتماع لم يثمر اتفاقا.

وتلقى سوناك دعم مؤيدين رئيسيين منذ السبت بينهم وزير الداخلية غرانت شابس ووزيرة التجارة كيمي بادينوك التي تحظى بنفوذ لدى التيار اليميني في الحزب. وقالت لصحيفة "صنداي تايمز" إن "الحزب ليس أداة للطموحات الشخصية لفرد ما".

سيحكم رئيس الوزراء المقبل دولة غارقة في أزمة خطرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع تجاوز التضخم 10 بالمئة. وسيتعين عليه تهدئة الأسواق المضطربة منذ إعلان موازنة حكومة تراس نهاية أيلول/سبتمبر. وينبغي عليه أيضا محاولة توحيد حزب منقسم منذ سنوات، قبل عامين فقط من الانتخابات التشريعية.

من جهته، كرر زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الأحد دعوته لإجراء انتخابات مبكرة. وحزب العمال في أعلى مستويات شعبيته في استطلاعات الرأي، بعد 12 عاما من حكم حزب المحافظين الذي سيكون رئيس الوزراء المقبل خامس زعيم له منذ 2016.

فرانس24 / أ ف ب

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