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القوات الأوكرانية تقترب من استعادة السيطرة على مدينة خيرسون الاستراتيجية

01:37 قوات كييف تسعى لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون الاستراتيجية © فرانس24

مع اقتراب دخول الحرب في أوكرانيا شهرها التاسع، تسعى قوات كييف لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون الاستراتيجية قبل حلول فصل الشتاء وما يحمله من برد وشقاء للمدنيين. وعلى الأرض تغيرت موازين القوى في ظل الحشود العسكرية الأوكرانية المستمر قدومها إلى المنطقة، وفق المحللين. يأتي هذا عقب إعلان السلطات المحلية التي عينتها روسيا تشكيل ميليشيا محلية للدفاع عن المدينة بينما يواصل إجلاء السكان منها. في هذا السياق، طالبت السلطات الروسية السكان بالمغادرة دون تأخير تحسبا لأي هجوم اوكراني مضاد.