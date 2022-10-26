الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج: أسرى حرب روس يؤكدون تلقيهم معاملة حسنة في سجن أوكراني

02:03 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

سمحت كييف لفريق من الصحافيين الفرنسيين بدخول سجن يؤوي أسرى الحرب الروس، لكن لدواع أمنية قررنا التستر عن الموقع. وترفض كييف الكشف عن العدد الإجمالي للأسرى داخل السجن والمقدر بالمئات. ويسمح لهم يوميا بقضاء ساعتين أمام التلفاز لمشاهدة برامج إخبارية أوكرانية. كما تؤكد السلطات بأن الأسرى يتلقون معاملة حسنة بمقتضى اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب، وهو ما يؤكده الأسرى الذين يسمح لهم أيضا بالتواصل مع ذويهم من حين لآخر، وبتلقي الرعاية الطبية اللازمة في عيادة السجن.