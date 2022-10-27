أوكرانيا: فولوديمير زيلينسكي "ثانٍ" لم يجد زهورا يهديها لزوجته بسبب تدمير قريته

الحرب في أوكرانيا

لا تربطه أي قرابة عائلية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه يحمل اسمه الكامل، وهو ما اكتشفه جنود روس أثناء اجتياح قرية هذا المتقاعد، البالغ من العمر 64 عاما، وفق ما حكاه للصحافيين، إذ صاح أحدهم مازحا "لقد انتهت الحرب...لقد أمسكنا برئيسهم". ولا يخفي إعجابه برئيس بلاده، الذي يعتبره "ذكيا"، لكنه يعيب عليه أنه لا يضاعف جهوده للتفاوض. ويحكي أنه لم يجد زهورا بقريته، لإهدائها لزوجته بمناسبة ذكرى زواجهما، جراء الدمار الذي لحقها.

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تملك فولوديمير زيلينسكي الرعب عندما طرقت القوات الروسية أبواب منازل قريته الصغيرة في شرق أوكرانيا في أواخر نيسان/أبريل للتحقق من هويات السكان.

وعندما فتح لهم الباب، نظر أحد الجنود الروس إلى جواز سفره وانفجر ضحكا.

وقال الجندي "لا تقلقوا يا رفاق، لقد انتهت الحرب. يمكننا العودة إلى الديار... لقد أمسكنا برئيسهم!".

لكن زيلنسكي هذا، ليس هو الرئيس الأوكراني، وإنما "شبيه" له في الاسم فقط.

وعمل زيلينسكي، البالغ من العمر 64 عاما، في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا أيام الاتحاد السوفياتي، في منجم فحم، سائقا في الجيش السوفياتي ثم عاملا في مجال البناء.

ومنذ غزو روسيا لجارتها في شباط/فبراير، أمضى زيلينسكي الذي لا تربطه قرابة بالرئيس الأوكراني، معظم الحرب مختبئا من القصف في قبو منزله.

وقال زيلينسكي "لقد أقلعت عن التدخين قبل أربع سنوات، لكنني عدت إليه".

ولم تكشف وكالة الأنباء الفرنسية عن اسم قريته لأسباب أمنية.

"أنقى هواء"

أُجليت زوجته فالنتينا زيلينسكا (72 عاما) إلى غرب أوكرانيا في بداية الحرب، لكن زيلينسكي رفض مغادرة المنزل الذي اشتراه قبل 20 عاما.

فهنا، كان بإمكانه أخيرا استنشاق "أنقى هواء" بعد سنوات أمضاها في بلدة تعدين، وزرع الخضار في قطعة أرضه والاستمتاع بوقته والاصطياد من البركة المحلية.

وعادت زيلينسكا إلى منزلها بعدما طردت قوات كييف الروس من القرية أواخر الشهر الماضي.

لكنه الآن يتعرض لقصف المدفعية الروسية، وتشعر زيلينسكا بالذعر عندما يلقي انفجار في الخارج بالصفائح البلاستيكية الموضوعة على نافذة محترقة إلى الداخل. وقال زوجها "ليست معتادة على ذلك". مستعينا بمصباح، وجد ألبوم صور فيه صورة له عندما كان أربعينيا، مرتديا زيا باللون الكاكي.

وعلق "لا أعتقد أنني أشبه الرئيس. مطلقا". لكن زوجته عبرت عن رأي مختلف قائلة "لكنك تشبهه!".

وأجابها ضاحكا "عن أي رئيس تتحدثين؟ (الرئيس الأمريكي جو) بايدن؟"

زيلينسكي اسم عائلة شائع في أوكرانيا

وأوضحت زوجته أن زيلينسكي اسم عائلة شائع في أوكرانيا، وفي روسيا أيضا.

لكنها أقرت بأنها لم تعرف أي شخص آخر اسمه فولوديمير زيلينسكي حتى انتخاب الرئيس الأوكراني، وهو ممثل كوميدي سابق، في العام 2019.

وصوت فولوديمير زيلينسكي، المتقاعد، لصالح المرشح الذي يحمل الاسم نفسه، في الانتخابات.

وقال "أداؤه جيد، إنه شاب وذكي"، لكنه أعرب عن خيبة أمله، لأن الرئيس لا يقوم بالمزيد من الجهود للتفاوض من أجل إنهاء الحرب مع روسيا.

وتابع "الناس هنا لا يمكنهم تحمل المزيد".

على غرار العديد من السكان من جيله في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، يعتبر زيلينسكي أوكرانيا وطنه.

لكن هذا الجندي السوفياتي السابق يشعر بالحنين أيضا إلى سنوات أمضاها تحت حكم النظام السوفياتي الذي يقول إنه جلب السلام والازدهار لجيله.

صادف الأربعاء الذكرى السنوية الـ22 لزواج فالنتينا وفولوديمير، وأراد الأخير أن يقدم باقة من الأزهار لزوجته... لكن في قرية دمرها القتال وانقطعت عن بقية العالم، لم يعثر على أي منها.

فرانس24/ أ ف ب

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