ريبورتاج: فرانس24 على خط الجبهة في خيرسون مع وحدة للمدفعية الأوكرانية في هجومها المضاد

02:10 وحدة المدفعية الأوكرانية في ميكولايف. أوكرانيا في أكتوبر/تشرين الأول 2022. © فرانس24.

بعد أن تمكنت طائرة استطلاع أوكرانية من رصد الأهداف المعادية وهي عربة مدرعة روسية وخنادق على بعد 25 كلم غرب منطقة خيرسون، لم يكن أمام فرقة المدفعية التابعة لوحدة تنشط ضمن خطة الهجوم المضاد لتحرير خيرسون سوى دقائق معدودة للتنفيذ، معتمدة أيضا على معلومات دقيقة من خلية الاستخبارات العسكرية، لكن مع تصحيح متواصل للإحداثيات الخاصة بالمواقع المستهدفة. وقد نشر الجيش الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة آلاف الجنود لتطويق هذه العاصمة الإقليمية التي احتلها الروس في بداية الحرب. تعود الفرقة بعد تنفيذ مهمتها إلى موقعها المحصن على بعد عشرات الكيلومترات من خيرسون. وتعد وحدة المدفعية المتحركة هذه من بين العشرات المنتشرة في منطقة ميكولاييف، وتشن ضربات يومية تمهيدا لهجوم وشيك لتحرير المنطقة من السيطرة الروسية. تقرير عمار الحميداوي وجوناثان وولش.