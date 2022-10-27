معارك شرسة قرب باخموت شرق أوكرانيا وبوتين يشرف على مناورات "الردع النووي"

الحرب في أوكرانيا

صاروخ روسي باليستي أطلق خلال التدريبات التي أجرتها القوات النووية الاستراتيجية في ساحة بليسيتسك كوزمودروم. روسيا في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

تدور "معارك شرسة للغاية" قرب باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا الهدف الرئيسي للجيش الروسي منذ أشهر، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء منددا ب"جنون القيادة الروسية". من جهة أخرى، أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مناورات لقوات "الردع النووي" فيما كررت موسكو للهند والصين اتهامها أوكرانيا بالإعداد لاستعمال "قنبلة قذرة".

إعلان اقرأ المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء عن اندلاع "معارك شرسة للغاية" قرب باخموت في دونيتسك شرق البلاد والتي تعتبر هدفا رئيسيا للقوات الروسية منذ أشهر.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على منصات التواصل: "الوضع على الجبهة لا يشهد تغيرات كبيرة. تدور معارك شرسة للغاية في منطقة دونيتسك، قرب باخموت وأفدييفكا".

وقُتل سبعة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون الثلاثاء في باخموت، وفق ما أعلن حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو. ويدور القتال بين الجيشين الأوكراني والروسي في المدينة حيث تسعى القوات الروسية لتحقيق نجاح بعد عدة انتكاسات منذ مطلع سبتمبر/أيلول.

وأكد زيلينسكي أيضا أن "المحتلين الروس فقدوا الكثير من معدات الطيران وغيرها"، معتبرا أن "روسيا لن تكون قادرة على تعويض هذه الخسائر". كما ندد مجددا بـ"جنون القيادة الروسية" الذي "يبرز" خصوصا في شرق البلاد "بإرسال الناس إلى حتفهم (...) يوما بعد آخر".

من جهة ثانية، أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء على مناورات لقوات "الردع النووي"، فيما كررت موسكو للهند والصين اتهامها أوكرانيا بالإعداد لاستعمال "قنبلة قذرة".

وفيما تنفي كييف أي نية لاستخدام مثل هذا السلاح، يخشى حلفاؤها الغربيون أن تكون هذه الاتهامات ذريعة لموسكو لتصعيد النزاع أو لاستخدامها السلاح النووي الذي هدد مسؤولوها مرارا باللجوء إليه في حال تعرضت روسيا إلى تهديد كبير.

وحضر بوتين من غرفة التحكم تدريبا لقوات الردع الاستراتيجي الروسية المسؤولة خصوصا عن الاستجابة للتهديد في حال نشوب حرب نووية. ورغم أن هذا النوع من التدريبات يتم بشكل دوري، لكنه يأتي هذه المرة في ظل الهجوم الروسي في أوكرانيا.

في السياق، أفاد الكرملين في بيان: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، أجرت قوات الردع الاستراتيجي البرية والبحرية والجوية تدريبات وإطلاقا عمليا للصواريخ البالستية وصواريخ عابرة". وتابعت الرئاسة الروسية: "نُفذت المهام التي تم تحديدها خلال تدريب الردع الاستراتيجي بالكامل، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها".

كما عرض التلفزيون الروسي لقطات لطاقم غواصة يستعد لإطلاق صاروخ من بحر بارنتس في القطب الشمالي. كما شاركت في المناورات طائرات بعيدة المدى من طراز تي يو-95.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك