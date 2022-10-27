واشنطن تتوعد روسيا بالرد إذا هاجمت أقمارها الصناعية وتعتبر أن موسكو تشكل "تهديدات خطيرة"

الحرب في أوكرانيا

توعدت واشنطن بالرد بطريقة "مناسبة" على أي هجوم روسي ضد أقمار اصطناعية تجارية أمريكية، مشيرة إلى أنها "ستحمل روسيا مسؤولية أي هجوم من هذا القبيل في حال حدوثه". ويأتي ذلك على خلفية تصريحات لمسؤول روسي قال فيها إن الأقمار الصناعية التجارية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها قد تصبح أهدافا مشروعة لموسكو. وفي سياق متصل اعتبر البنتاغون في استراتيجيته الشاملة الصادرة الخميس أن الغزو الروسي لأوكرانيا يسلط الضوء على "تهديدات خطيرة" تشكلها موسكو.

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ردا على تصريحات روسية، أكد البيت الأبيض الخميس أن الولايات المتحدة سترد بطريقة "مناسبة" على أي هجوم روسي ضد أقمار اصطناعية تجارية أمريكية.

وتوعد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين بأن "أي هجوم على البنية التحتية الأمريكية سيواجه برد مناسب وبطريقة مناسبة"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ستحمل روسيا مسؤولية أي هجوم من هذا القبيل في حال حدوثه".

ويأتي ذلك ردا على تصريحات المسؤول بوزارة الخارجية الروسية كونستانتين فورونتسوف في الأمم المتحدة الأربعاء بأن استخدام الأقمار الاصطناعية التجارية "في الفضاء الخارجي لأغراض عسكرية" من قبل الدول الغربية يمثل "نزوعا خطيرا للغاية".

وتابع فورونتسوف أن "تلك الدول لا تدرك أن مثل هذه الأعمال تشكل في الواقع مشاركة غير مباشرة في نزاعات عسكرية"، مردفا أن "البنية التحتية شبه المدنية قد تصبح هدفا مشروعا للرد".

ولم يحدد المسؤول الروسي الأقمار الاصطناعية التجارية التي كان يقصدها، لكن أقمار ستارلينك الاصطناعية التي نشرتها شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك تؤدي دورا رئيسيا في اتصالات الجيش الأوكراني الذي يحارب الغزو الروسي.

وقال كيربي "الأمر الوحيد الاستفزازي والخطير في الوقت الحالي هو حرب روسيا في أوكرانيا والطريقة التي تخوض بها الحرب".

"تهديدات خطيرة"

وفي سياق متصل اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في استراتيجيتها الشاملة الصادرة الخميس أن الغزو الروسي لأوكرانيا يسلط الضوء على "تهديدات خطيرة" تشكلها موسكو. وفي الوقت ذاته أكدت أن الصين تمثل التحدي "الأساسي" للولايات المتحدة.

كما أوضح البنتاغون - وسط حديث روسي عن احتمال استخدام السلاح النووي في حرب أوكرانيا - أن الغرض من الترسانة النووية للولايات المتحدة هو "ردع أي هجوم استراتيجي"، بما في ذلك الهجمات بواسطة أسلحة تقليدية.

وجاء في وثيقة استراتيجية الدفاع الوطني أن الصين "تمثل التحدي الأساسي والأكثر منهجية، في حين أن روسيا تشكل تهديدات خطيرة للمصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة في الخارج وفي الوطن".

واعتبرت الإستراتيجية أن التهديد الذي تشكله موسكو "ظهر مؤخرا من خلال الغزو الروسي الإضافي غير المبرر لأوكرانيا".

وتابعت "ستدعم وزارة (الدفاع) الردع القوي للعدوان الروسي ضد المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك ضد حلفائنا في المعاهدة" المؤسسة لحلف شمال الأطلسي.

فرانس24/ أ ف ب

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