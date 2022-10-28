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موفد فرانس24 يرصد الوضع في ميكولاييف بجنوب أوكرانيا والاستعدادات لتحرير خيرسون من القوات الروسية

04:08 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

لاحظ موفد فرانس24 إلى ميكولاييف جنوب أوكرانيا خلال زيارة ميدانية عند خطوط المواجهة بين القوات الأوكرانية من جهة، ومن جهة أخرى القوات الروسية التي تحتل منطقة خيرسون، تحول الطريق الرابط بين المدينتين إلى ساحة قتال تدل عليها مشاهد القصف والمباني المدمرة والقرى المهجورة، فيما تحولت الحقول الزراعية إلى خنادق وثكنات عسكرية وسط طلعات جوية مستمرة لطائرات مسيّرة تبحث عن مواقع لاستهدافها. وقال عمار الحميداوي: "بنت القوات الأوكرانية خطوطا دفاعية لصد أي هجوم روسي على ميكولاييف وهي أيضا تستعد لشن الهجوم على خيرسون من هذا المحور، حيث تتمركز العديد من القوات البرية خاصة الفرقة 59 وفرقة القتال الجنوبية، التي تحيط بالقرى والطرق استعدادا لبدء معركة تحرير خيرسون، وهي في انتظار لحظة الصفر كما قال لنا أحد الضباط" يوم الخميس.