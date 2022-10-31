النزاع في ناغورني قره باغ: أرمينيا وأذربيجان تتفقان على "عدم اللجوء إلى القوة"

أصدرت أرمينيا وأذربيجان الإثنين بيانا أعلنتا فيه اتفاقهما على "عدم اللجوء إلى القوة" لحل الأزمة في ناغورني قره باغ. وجاء هذا الاتفاق بعد محادثات بوساطة روسية بهدف تخفيف التوتر بين الجارتين السوفياتيتين سابقا على الإقليم.

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بعد محادثات بوساطة روسية، اتفقت أرمينيا وأذربيجان الإثنين على "عدم اللجوء إلى القوة" لحل نزاعهما على منطقة ناغورني قره باغ، وفق بيان مشترك أصدره الطرفان.

كذلك، اتفقت باكو ويريفان على "تسوية كل الخلافات حصرا على أساس الاعتراف بالسيادة المتبادلة وسلامة الأراضي" حسب البيان المشترك الذي تم تبنيه في نهاية قمة سوتشي.

فرانس24/ أ ف ب

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