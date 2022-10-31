روسيا تنسحب "لأجل غير مسمى" من عمليات تفتيش السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية في إسطنبول

الحرب في أوكرانيا

محطة تخزين الحبوب الأوكرانية ، في ميناء أوديسا ، أوكرانيا ، 19 أغسطس ، 2022.

"لأجل غير مسمى"، انسحب الوفد الروسي المشارك في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية، وفق ما تضمن بيان لمركز التنسيق المشترك مساء الأحد. وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أن السفن لن تبحر من أوكرانيا "في هذه الفترة"، وأكدت أنها ستستمر في تفتيش السفن المحملة حبوبا أوكرانية في إسطنبول "اليوم وغدا". ويأتي ذلك بعد أن أعلنت روسيا السبت تعليق تقيدها بالاتفاق إثر هجوم مكثف بطائرات مسيرة استهدف صباح السبت سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود.

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قال مركز التنسيق المشترك مساء الأحد إن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع آب/أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب "لأجل غير مسمى".

وتضمن بيان لمركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن "وفد روسيا الاتحادية أبلغ (...) بأنه يعلق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى".

من جهتها، كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الأحد أن السفن لن تبحر من أوكرانيا "في هذه الفترة"، لكنها شددت على أن تركيا ستستمر في تفتيش السفن المحملة حبوبا أوكرانية في إسطنبول "اليوم وغدا".

وقبل أن يعلن أن الوفد الروسي تعليق مشاركته، قال مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة أن 11 سفينة تم تفتيشها الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أعلنت السبت تعليق تقيدها بالاتفاق بسبب هجوم مكثف بطائرات مسيرة استهدف صباح السبت سفنا عسكرية ومدنية تابعة لأسطولها في البحر الأسود المتمركز في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأعلن مركز التنسيق المشترك أنه "بغية مواصلة تطبيق المبادرة، تم تقديم اقتراح بأن يوفد الوفدان التركي والأممي غدا عشرة فرق تفتيش لكي تفتش 40 سفينة مغادرة. لقد وافق الوفد الأوكراني على خطة التفتيش هذه. وقد تبلغ بها وفد روسيا الاتحادية".

ولفت البيان إلى اتفاق بين وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على "خطة لكي تعبر يوم غد 31 تشرين الأول/أكتوبر الممر البحري الإنساني 16 سفينة، 12 سفينة مغادرة وأربع سفن وافدة"، مشيرا إلى أن الوفد الروسي تبلغ بذلك.

وكان المركز قد أشار الأحد إلى أن أي سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية لم تعط الإذن لعبور البحر الأسود الأحد.

ومساء الأحد أعلن المركز أن ست سفن محملة 186 ألفا و426 طنا من الحبوب والمواد الغذائية بدأت رحلاتها لكنها لم تدخل بعد الممر البحري الإنساني.

وسمح الاتفاق الذي أبرم في تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا، ودخل حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس بتصدير 9,5 ملايين طن من الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية.

فرانس24/ أ ف ب

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