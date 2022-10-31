انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدة أحياء في كييف إثر ضربات روسية استهدفتها

الحرب في أوكرانيا

سيدة تعيش قرب كييف تحمل شمعة لتضيء داخل منزلها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، في بورودينكا في 20 أكتوبر 2022.

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تليغرام الإثنين، إن التيار الكهربائي والمياه قد انقطعوا عن عدة أحياء من العاصمة الأوكرانية، وذلك إثر ضربات روسية استهدفت المنطقة. ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر بعد ثلاثة أيام على هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.

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انقطع التيار الكهربائي والمياه عن أحياء في كييف صباح الإثنين "بعد ضربات روسية" على العاصمة الأوكرانية على ما أفاد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو، موضحا في رسالة عبر تليغرام "جزء من كييف محروم من الكهرباء وبعض المناطق من المياه إثر ضربات روسية".

وسُمع دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات في العاصمة الأوكرانية، بين الساعة الثامنة والساعة 08:20 (الساعة السادسة والساعة 06:20 ت غ).

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام على هجوم على الأسطول الروسي في القرم حملت موسكو مسؤوليته لأوكرانيا بمساعدة لندن.

وكانت العاصمة استُهدفت في 10 و17 تشرين الأول/أكتوبر بمسيرات روسية إيرانية الصنع. وطالت الضربات منشآت الطاقة في كييف، متسببةً بانقطاع التيار الكهربائي في الأيام الأخيرة.

وكان هجوم بطائرات مسيرة استهدف صباح السبت، سفنا عسكرية ومدنية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود المنتشر في خليج سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وفي أعقاب الهجوم، علقت روسيا الاتفاق بشأن صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الحيوية لإمدادات الغذاء في العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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