مستشار وزير الخارجية الأوكراني لفرانس24: لا نملك قنبلة قذرة ولا نووية... وسوف نحرر خيرسون

حوار حصري

في حوار مع فرانس24، رد يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها روسيا لكييف خصوصا تلك المتعلقة بالتخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" لحسم معركة خيرسون. وزعمت موسكو أن كييف لا تتفاوض معها لإنهاء الحرب رضوخا لطلب أمريكي، فيما اتهم فلاديمير بوتين أوكرانيا باستغلال ممر الحبوب لشن الهجمات على قواته.

إعلان اقرأ المزيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين إن أوكرانيا تستغل ممر الحبوب في البحر الأسود لشن هجمات على قواته، مبررا بذلك قرار انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأشار بوتين إلى أن أوكرانيا قد "شنت هذا الهجوم على أسطول البحر الأسود"، مضيفا: "إنه خطر يتهدد سفننا وسفننا المدنية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت أوكرانيا في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالتخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة" بهدف نشر إشعاع أو لنسف سد لإغراق البلدات والقرى في إقليم خيرسون بالمياه.

وبالنسبة لمساعي التهدئة بين الجانبين، فقد سبق واتهمت روسيا الولايات المتحدة مرارا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا.

أما بالنسبة للموقف الأوروبي من سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فكان لافتا ما صدر مؤخرا على لسان ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا في حوار مع صحيفة Rzeczpospolita رزيكزبوسبوليتا اليومية البولندية، الذي قال إن لديه "انطباعا بأن بعض قادة الاتحاد الأوروبي ليسوا ضد فكرة أن الحرب يمكن أن تنتهي بهزيمة أوكرانيا".

فهل فعلا صنعت أوكرانيا "قنبلة قذرة" وهل تسعى للحصول على السلاح النووي؟ هل أوقفت المفاوضات مع روسيا بناء على طلب أمريكي؟ وما هي خلفيات تصريحات رئيس الوزراء البولندي؟ هذه الأسئلة وأخرى طرحناها على يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني.

هل تملك أوكرانيا "قنبلة قذرة" وهل تسعى للحصول على السلاح النووي؟

أوكرانيا لا تمتلك لا قنبلة نووية ولا قنبلة قذرة. إن القادة الأوكرانيين ليس لديهم نية، ولا حتى الرغبة أو الإمكانية في الحصول على هذه الأسلحة. نحن لسنا مجانين لأن استخدام أي قنبلة نووية على سبيل المثال سيوقع أضرارا جسيمة ليس فقط لجمهورية روسيا لكن لأوكرانيا وللدول المجاورة أيضا. أوكرانيا من عدة جمهوريات كانت تمتلك الصواريخ البالستية قبل انشقاق الاتحاد السوفياتي، ولكن بعد انهيار التكتل ووفق المحادثات والاتفاقيات الدولية فقد رفضت أوكرانيا امتلاك هذه الأسلحة وتم تدميرها تحت الرقابة الأمريكية، كما تم أيضا إرسال هذه الأسلحة إلى روسيا تحت رقابة أمريكية أيضا إلى جانب رقابة الدول المعنية.

هل أوقفت أوكرانيا المفاوضات مع روسيا بناء على طلب أمريكي؟

نحن لا نصدق بأن روسيا في حاجة إلى مفاوضات السلام. هي فقط تسعى للاستفادة من فترة راحة لإعادة تنظيم الجيش الروسي الذي كانوا يسمونه الجيش الثاني في العالم. أتساءل لماذا تضرب الدولة التي تقترح المفاوضات محطة الطاقة الأوكرانية التي تعمل بالطاقة النووية؟ وكيف تضرب ليلا ونهارا المناطق التي تؤوي المدنيين العاديين؟ كيف تعلن هذه الدولة عن تعبئة عسكرية لاستدعاء 300 ألف جندي؟

نحن نرغب في أن تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا ومن الأربع محافظات التي أعلنت عن ضمها. روسيا ضمت مناطق أوكرانية يعادل حجمها مساحة الإمارات العربية المتحدة. هم يتحدثون عن المفاوضات مع شرط البقاء في المناطق التي احتلوها. ثم ليس من المعقول ألا نوافق على المفاوضات فنحن نريد أن تسحب روسيا قواتها إلى حدود 1991 أي عندما تفكك الاتحاد السوفياتي.

ما الذي تمثله معركة خيرسون لأوكرانيا وهل النصر ممكن؟

بالنسبة إلى خيرسون فهي تاريخيا منطقة تابعة لأوكرانيا وهي معروفة خصوصا في المجال الزراعي منذ سنوات. هناك مقاومة قوية ضد قوات المحتلين في خيرسون المحافظة التي أعلن الكرملين عن ضمها. لدينا أخبار من هذه المنطقة بأن القوات الروسية تمارس اللصوصية هناك. حقيقة هم يستعدون للانسحاب لهذا فهم يقومون بسرقة كل شيء من بيوت المدنيين مثل نهب الأثاث وحتى البرادات وماكينات الغسيل، كما طالت السرقة حتى ممتلكات المستشفيات.

لا أحد يعرف موعد تحرير هذه المنطقة ولكن إن عاجلا أم آجلا سوف نحررها. في هذه المنطقة لا توجد غابات كثيفة مثل باقي أراضي أوكرانيا بل هناك حقول واسعة وكثير من قنوات الري وصرف المياه التي تستخدم للزراعة. لهذه الأسباب تأخرت عملية شن الهجوم والظروف ليست سهلة أبدا.

ماذا عن الاتهامات الروسية لأوكرانيا باستغلال ممر الحبوب لشن الهجمات؟

أوكرانيا تضمن فقط سلامة وأمن المنتجات الزراعية والحبوب وما إلى ذلك. أما الضمانات المتعلقة بسلامة وأمن السفن غير الأوكرانية أي تلك التابعة لمختلف الدول فهي من قبل دولتين كل من تركيا وروسيا إلى جانب ضمانات منظمة الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك فإن روسيا هي التي تمنع تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية والغذائية من أوكرانيا إلى الدول الأفريقية وإلى آسيا وأوروبا.

لماذا لم تزود إسرائيل أوكرانيا بمنظومة القبة الحديدية؟

هذا السؤال ينبغي أن يوجه إلى القيادة الإسرائيلية. إن إسرائيل كانت دائما متوازنة في علاقاتها سواء تجاه روسيا أو تجاه أوكرانيا. وبالنسبة للقبة الحديدية الإسرائيلية فلا بأس سوف ننتظر. خصوصا وقد تم مؤخرا تزويد أوكرانيا من قبل ألمانيا بأحدث الأنظمة المضادة للطائرات والصواريخ، وقد تم إسقاط الكثير من الصواريخ الروسية بواسطة هذه المنظومة. كذلك هناك إعلان آخر عن احتمال تعزيز هذه المنظومة إلى جانب تسلم منظومة أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية.

هل يمكن أوروبيا تقبل هزيمة أوكرانيا وما موقف ألمانيا؟

بالنسبة لتصريحات رئيس وزراء بولندا، فأنا شخصيا لم أسمع بها ولكن ربما هناك سوء تفاهم أو في تفسير تلك التصريحات. لكن من المعروف أن حلف شمال الأطلسي ككل يؤيد أوكرانيا في كل شيء. يبدو لي أن هذه التصريحات قديمة. برأيي، ألمانيا الآن هي من المؤيدين الناشطين لأوكرانيا، وقبل أيام كانت هناك زيارة رسمية للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى كييف، وبالرغم من القصف وما إلى ذلك فقد جاء إلى كييف بقطار عبر بولندا على فكرة.

ألمانيا تزود الآن أوكرانيا بأسلحة مختلفة غير الدبابات. كما لا ننسى أنه وفيما يخص عدد المهاجرين الأوكرانيين إلى أوروبا فإن بولندا تتربع على المرتبة الأولى بنحو 1.5 مليون لاجئ، ثم ألمانيا مع 800 ألف مهاجر من أوكرانيا، فلا بد أن نكون شاكرين لهم. لكن صراحة أنا لا أقبل هذه الفكرة (قبول أوروبي بهزيمة أوكرانيا مقابل السلام) ولا أرى أنها يمكن أن تعبر عن موقف حقيقي.

ثم لا ننسى الإشارة إلى المكالمة الهاتفية المطوّلة مساء الثلاثاء بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقد اتفق الزعيمان على إجراء مؤتمرين، واحد في فرنسا وآخر خاص برجال أعمال فرنسيين لمساعدة أوكرانيا.

أمين زرواطي

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك