الحرب في أوكرانيا

ريبورتاج حصري: أوكرانيا تستعد لشن هجوم مضاد لاستعادة مدينة خيرسون

02:49 وحدات الدبابات الأوكرانية المتمركزة على بعد حوالي 25 كيلومترا من مدينة خيرسون التي تخضع للسيطرة الروسية لنحو ثمانية أشهر تخوض معارك عنيف. © فرانس24

تشهد المنطقة الواقعة بين مدينتي ميكولايف وخيرسون في أوكرانيا معركة شرسة منذ قرابة شهرين، حيث تحاول القوات الأوكرانية تشديد الخناق على القوات الروسية تمهيدا لهجوم مرتقب لتحرير خيرسون التي احتلها الجيش الروسي منذ الأيام الأولى للحرب. وتحولت غابات ومزارع وقرى إلى ساحة حرب مفتوحة. موفدا فرانس24 عمار الحميداوي وجوناثان وولش رافقا مجموعة من مقاتلي الفرقة الـ59 المدرعة التابعة للجيش الأوكراني التي تستخدم دبابات من الحقبة السوفيتية إلى جانب أحدث جيل من الطائرات بدون طيار.