مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي يدعو للتحقيق حول "تطوير واشنطن أسلحة بيولوجية في أوكرانيا"

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سفير روسيا في مجلس الأمن خلال جلسة مناقشة حول المسيّرات الإيرانية بأوكرانيا، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

لم يحظ مشروع قرار تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بإنشاء لجنة للتحقيق في تورط واشنطن وكييف بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بدعم الدول الأعضاء. وصوتت روسيا والصين لصالح المشروع بينما صوتت ضده فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وامتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس عن التصويت.

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رفض مجلس الأمن الدولي الأربعاء مشروع قرار صاغته روسيا يدعو إلى إجراء تحقيق في اتهاماتها بتورط واشنطن، بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

ونص مشروع القرار على "إنشاء لجنة مؤلفة من جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتحقيق في الادعاءات ضد الولايات المتحدة وأوكرانيا" فيما يتعلق بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية.

وبعد طرحه على التصويت الأربعاء نال مشروع القرار دعم روسيا والصين بينما صوتت ضده فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، وامتنع الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس عن التصويت.

وكانت روسيا قد طلبت الأسبوع الماضي رسميا أن تجري الأمم المتحدة تحقيقا في هذه الاتهامات التي رددتها موسكو بانتظام منذ بدء غزوها لأوكرانيا.

من جهته أعرب نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي عقب التصويت عن أسفه للنتيجة، قائلا إن "الدول الغربية أظهرت بكل الطرق أن القانون لا يُطبق عليها".

وأضاف "هذه عقلية استعمارية معهودة اعتدنا عليها ولم نفاجأ بها"، متعهدا بإثارة هذه القضية في مؤتمر مراجعة اتفاقية الأسلحة البيولوجية الذي سيعقد من 28 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 16 كانون الأول/ديسمبر في جنيف.

بدورها قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن "الولايات المتحدة صوتت ضد هذا القرار لأنه يستند إلى معلومات مضللة وخداع وسوء نية وافتقار تام إلى احترام مجلس الأمن".

وأضافت أن هذا القرار "علامة فارقة لخداع روسيا وأكاذيبها" "لا أحد يصدقه إلا الصين".

وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا قد رفضتا الأسبوع الماضي بشكل قاطع الاتهامات الروسية التي وصفتها واشنطن بأنها "محض افتراءات".

وفي جلسة سابقة عقدها مجلس الأمن قال أديجي إيبو نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح في الأمم المتحدة إن الأخيرة "ليست على علم بوجود برنامج أسلحة بيولوجية"، مشيرا إلى أن المنظمة الأممية ليس لديها تفويض أو "قدرات تقنية" للتحقيق في الاتهام.

فرانس24/أ ف ب

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