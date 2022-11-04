تعليق جلسة للبرلمان الفرنسي بعد توجيه نائب إهانة عنصرية لزميل له من أصول أفريقية

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جلسة مسائلة للحكومة في الجمعية الوطنية بباريس 25 تشرين الأول، أكتوبر 2022.

رُفعت جلسة البرلمان الفرنسي الخميس إثر توجيه نائب من حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف، إهانة لزميله النائب اليساري الذي ينحدر من أصول أفريقية كارلوس مارتينز بيلونغو، حيث قال له "ارجع إلى أفريقيا". وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن "لا مكان للعنصرية في ديمقراطيتنا"، وحثت البرلمان على معاقبة النائب اليميني المتطرف.

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علق البرلمان الفرنسي جلسته، الخميس، بعد أن وجه نائب يميني متطرف إهانة عنصرية لزميل له من أصول أفريقية.

وصرخ عضو في حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف في وجه النائب كارلوس مارتينز بيلونغو، قائلا: "ارجع إلى أفريقيا".

بدوره قال حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، في تغريدة على تويتر إن نائبه بيلونغو كان يلقي كلمة أمام المجلس عندما صرخ عضو يميني متطرف قائلا: "ارجع إلى إفريقيا!".

وأضاف أن "اليمين المتطرف يظل كما كان دائما عنصريا ومثيرا للغثيان وأنه يجب إعلان عقوبة على الفور".

وعلقت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه الجلسة بعد أن طلبت معرفة من أدلى بالتعليق.

وطلبت إدراج القضية في جدول أعمال مكتب البرلمان الأربعاء المقبل للنظر في إمكانية معاقبة النائب المسيء.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن "لا مكان للعنصرية في ديمقراطيتنا"، وحثت البرلمان على معاقبة النائب اليميني المتطرف.

واحتل "التجمع الوطني" اليميني المتطرف المركز الثالث في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت في حزيران/ يونيو الماضي وراء ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف اليسار.

ولم تعلق مارين لوبان حتى الآن، لكن جوردان بارديلا، المرشح المفضل لخلافتها لرئاسة الحزب، أصر على أن النائب كان يقصد استحضار عودة القوارب إلى الموانئ الإفريقية.

فرانس24/أ ف ب

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