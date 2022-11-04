دبلوماسيون أمريكيون يلتقون بنجمة كرة السلة بريتني غراينر المسجونة بروسيا

لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر ، المحكوم عليها في روسيا بتهمة بحيازة القنب ، روسيا ، 4 آب، أغسطس 2022.

التقى مسؤولون في سفارة الولايات المتحدة في موسكو بنجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة في روسيا بريتني غراينر الخميس. وتقضي الرياضية الأمريكية حكما بالسجن تسع سنوات لإدانتها بتهريب المخدرات، وهو حكم اعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن وقت إصداره "غير مقبول".

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قال مسؤولون إن موظفين في السفارة الأمريكية في موسكو التقوا بنجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة في روسيا بريتني غراينر، الخميس، في أول زيارة لها منذ شهور، وأشاروا إلى احتمال نقلها قريبا إلى "مستعمرة عقابية".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان-بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى ولاية نيو مكسيكو "قيل لنا إنها في أفضل حال يمكن توقعه في ظل هذه الظروف".

وهذه هي أول زيارة قنصلية لغراينر منذ أوائل آب/أغسطس، عندما أدينت اللاعبة الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين بتهمتي حيازة وتهريب مخدرات بسبب إحضارها سجائر إلكترونية محشوة بالقنب إلى روسيا. ورفضت محكمة روسية الأسبوع الماضي استئنافا تقدمت به ضد الحكم بسجنها 9 سنوات.

وناقشت واشنطن وموسكو مبادلة غراينر والأمريكي المعتقل بول ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، بتاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت المسجون في الولايات المتحدة، لكنه لم يتم التوصل إلى اتفاق وسط تصاعد التوترات بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويقضي فيكتور بوت الذي تعتبره واشنطن أحد أكبر مهربي الأسلحة في العالم، عقوبة بالسجن 25 عاما في الولايات المتحدة صدرت بحقه في 2012.

"خطأ عن حسن نية"

وكانت غراينر أعلنت أمام قضاة المحكمة قبل صدور قرارهم "ارتكبت خطأ عن حسن نية وآمل ألا ينهي الحكم حياتي هنا".

وتعتبر غراينر البالغة 31 عاما من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم. وحافظت منذ بدء محاكمتها على هدوئها وردت على أسئلة المحكمة بوضوح ودقة.

وكانت لاعبة فينكس ميركوري وصلت إلى روسيا في شباط/فبراير من أجل اللعب ضمن أحد نوادي إيكاتيرينبورغ في الأورال خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

وبعد اعترفها بحيازتها هذه المادة، أكدت أنها جلبتها إلى روسيا بالخطأ. ونفت أي اتجار بها، مؤكدة أن هذه الكمية الضئيلة هي لاستخدامها الخاص كمسكن للألم وصفه لها طبيب لأنها تعاني من آلام مزمنة بسبب إصاباتها العديدة.

فرانس24/أ ف ب

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