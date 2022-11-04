مئات العمال بمطار هيثرو اللندني سينفذون إضرابا قبيل افتتاح كأس العالم بقطر

قرر مئات من عمال وموظفي مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن المشاركة في إضراب قبيل افتتاح مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر في إطار مطالباتهم بتحسين الأجور. وأشارت نقابتهم إلى أن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على الخطوط الجوية القطرية التي رتبت تسيير عشر رحلات إضافية أسبوعيا خلال كأس العالم.

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أعلنت نقابة بريطانية الأربعاء أن مئات من عمال وموظفي مطار هيثرو في لندن سيشاركون في إضراب في الأيام السابقة لبدء مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر هذا الشهر في إطار مطالباتهم بتحسين الأجور.

وكشفت نقابة (يونايت) أن نحو 700 عامل وموظف في الخدمات الأرضية والنقل الجوي والشحن وموظفين لدى شركتين تابعتين لمجموعة طيران الإمارات لخدمات المطار، وهما شركتا "دناتا" و"منزيس"، سيشاركون في الإضراب الذي يستمر لثلاثة أيام بدءا من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتفتتح كأس العالم بقطر في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال كيفن هول المسؤول الإقليمي في يونايت في بيان "سيتسبب الإضراب بصورة حتمية في تعطل وتأخيرات وإلغاء رحلات في مطار هيثرو مع تأثير، وسيتأثر على وجه التحديد المسافرون لحضور كأس العالم".

وأشارت النقابة إلى أن الإضراب سيؤثر بشكل خاص على الخطوط الجوية القطرية التي رتبت تسيير عشر رحلات إضافية أسبوعيا خلال كأس العالم. وأضافت أن شركات طيران أخرى مثل فيرجن وطيران سنغافورة وطيران الإمارات ستتأثر أيضا.

من جهتها، أكدت إدارة مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما، أنها في محادثات مع الخطوط الجوية الشريكة له حول خطط الطوارئ التي يمكن تطبيقها لدعم عمليات الخدمات الأرضية إذا ما تم تنفيذ الإضراب.

وتابع المطار "أولويتنا هي ضمان عدم تعطل المسافرين بسبب نقص عمال الخدمات الأرضية".

فرانس24/ رويترز

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