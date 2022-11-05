إسبانيا: الشرطة تداهم عددا من المزارع وتصادر أكبر كمية من الماريجوانا في العالم

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نباتات الماريجوانا في حقل بالقرب من كاتماندو، 26 أبريل 2022

في عملية أطلقت عليها الشرطة الإسبانية اسم "الحدائق" تم ضبط 32 طنا من الماريجوانا المعبأة تبلغ قيمتها ما يقارب الـ 64 مليون يورو. هذا وألقت القبض على عصابة تتكون من رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما.

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أفادت الشرطة الإسبانية السبت أنها حجزت 32 طنا من الماريجوانا المعبأة، تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 64 مليون يورو (63.74 مليون دولار)، وقالت إنها أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وكانت الشرطة قد داهمت سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء مختلفة من البلاد في عملية تحمل اسم "الحدائق". وتم على إثرها توقيف تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وفي بيان، قال الحرس المدني الإسباني "صادر الحرس المدني أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن". وأوضح أن الكمية "تعادل ما يقارب 1.1 مليون نبتة".

وأوضحت الشرطة أن العصابة جففت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى مناطق في إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وقد تم القبض على العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي لكن لم يتم إعلان تفاصيل العملية إلاّ يوم السبت.

وكانت مصلحة الضرائب الإسبانية أكدت في يونيو حزيران الماضي، في إشارة إلى عملية مختلفة لمكافحة المخدرات، إن قيمة القنب "تتراوح ما بين 2300 و2500 يورو (2290.80 و2490 دولارا) للكيلوجرام" الواحد.

فرانس24/رويترز

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