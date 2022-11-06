إيطاليا تسمح للقصر والمرضى من المهاجرين بمغادرة سفينة راسية على سواحلها منذ أسبوع

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التقطت هذه الصورة ليلة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وتم الحصول عليها من وكالة الأنباء الإيطالية Ansa ، وتُظهر مهاجرين ينزلون من سفينة الإنقاذ "Humanity 1" التابعة لمنظمة SOS Humanity الألمانية، في كاتانيا بصقلية. وقد تم السماح لـ144 مهاجرا تم إنقاذهم من أصل 179 بالنزول لفحصهم طبيا في كاتانيا من سفينة "Humanity 1".

سمحت السلطات الإيطالية الأحد للقصر والأشخاص الذين يعانون من أمراض أو يحتاجون لرعاية طبية عاجلة بمغادرة السفينة التي كانت راسية في ميناء كاتانيا بصقلية في إيطاليا، وفق ما قالت منظمة غير حكومية تدير السفينة التي ترفع علم ألمانيا. فيما تنتظر منذ أكثر من أسبوع عدة سفن تقل نحو ألف مهاجر في البحر قبالة سواحل إيطاليا تصريحا يسمح لها بالرسو.

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أفادت الأحد منظمة غير حكومية تدير سفينة ترفع علم ألمانيا في ميناء كاتانيا بصقلية في إيطاليا أن السلطات الإيطالية أعطت الضوء الأخضر الأحد للقُصر والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لمغادرة السفينة التي كانت تحملهم.

وصرّح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي بأن "السفينة (هيومانيتي 1) التي ترفع علم ألمانيا وعلى متنها 179 شخصا سيُسمح لها بالإفراج عن القُصر وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية"، مضيفا أن "السفينة وبقية من كانوا على متنها سيتم إبعادهم بعد ذلك عن المياه الإقليمية".

من جهتها اعتبرت منظمة (هيومانيتي) الألمانية غير الحكومية أن الأمر بالمغادرة سيعد انتهاكا للقانون الدولي وإنه من غير الواضح ما إذا كانت السفينة ستُجبر على المغادرة.

وتابعت المنظمة "الأمر بمغادرة ميناء كاتانيا مع بقاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متن السفينة سيشكل انتكاسة قانونية".

كما قالت إن السلطات سمحت بعد تفتيش السفينة بأن يغادرها 144 مهاجرا، معظمهم من القُصر، بينما اضُطر نحو 35 بالغا اعتبرتهم بصحة جيدة إلى البقاء على متن السفينة.

أما وزارة الداخلية الإيطالية فرفضت التعليق الأحد.

من جانبه أوضح المسؤول الإعلامي لسفينة (جيو بارنتس) لرويترز إن سفينة خيرية أخرى طلبت من روما توفير ميناء آمن لإنزال 572 مهاجرا أمرتها السلطات الإيطالية أيضا بالتوجه إلى كاتانيا.

هذا، ومنذ أكثر من أسبوع، تبقى عدة سفن وعلى متنها نحو ألف مهاجر في البحر قبالة سواحل إيطاليا في انتظار تصريح بالرسو من الحكومة اليمينية في البلاد التي تولت السلطة شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فرانس24/ رويترز

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