انقطاع المياه والطاقة عن مدينة خيرسون الإستراتيجية التي تسيطر عليها موسكو إثر هجوم نُسب لقوات كييف

الحرب في أوكرانيا

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عناصر في وحدة مدفعية أوكرانية يقصفون خيرسون في 28 تشرين الأول/اكتوبر 2022

حمّلت السلطات الموالية لروسيا كييف الأحد مسؤولية قصف قالت إنه تسبب في "أضرار" طالت سد كاخوفا وأدى إلى انقطاع المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية. هذا ولم تستهدف قوات كييف البنية التحتية للطاقة الروسية إلا نادرا، وركزت على استهداف خطوط إمداد الجيش الروسي.

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في بيان على تلغرام الأحد كتبت السلطات التي عينتها موسكو التالي: "نتيجة هجوم إرهابي نظمه الجانب الأوكراني، تضررت ثلاثة أبراج إسمنتية تحمل خطوط جهد عال على محور بيريسلاف - كاخوفكا". وأضاف البيان "حاليا، لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة وفي بعض أحياء المنطقة".

إنه أول انقطاع معلن في الماء والكهرباء في خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء هجومه في أوكرانيا.

من جهته، أكد ممثل أجهزة الطوارئ في خيرسون إن "أكثر من 10 بلدات في المنطقة (حاليا) بدون كهرباء"، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية.

وقد تحولت خيرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ شباط/فبراير الماضي إلى "حصن" في مواجهة القوات الأوكرانية التي تقترب منها منذ عدة أسابيع.

وإلى غاية الساعة لم تستهدف قوات كييف البنية التحتية للطاقة الروسية إلا نادرا، وركزت على أهداف تخص خطوط إمداد الجيش الروسي.

من جانبها، استهدفت القوات اللروسية مرارا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خاصة في الأسابيع الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تدمير حوالي 40 بالمئة منها وانقطاع واسع في الماء والكهرباء في العديد من المناطق على غرار العاصمة كييف.

"كل شيء تحت السيطرة"

وكان تعرض في وقت سابق الأحد سد كاخوفكا الذي الذي يبعد بنحو 60 كيلومترا من خيرسون والخاضع للسيطرة الروسية، لقصف أوكراني آخر وفق السلطات الروسية.

كما نقلت وكالات الأنباء عن أجهزة الطوارئ "اليوم عند الساعة 10,00 (08,00 ت غ) أطلقت ستة صواريخ هيمارس. أسقطت وحدات الدفاع الجوي خمسة صواريخ وأصاب صاروخ أحد أقفال سد خاكوفا الذي لحقت به أضرار".

من جهته صرح رسلان أغاييف المسؤول في الإدارة التابعة لروسيا بمدينة نوفايا إن "كل شيء تحت السيطرة" في المنطقة المجاورة للسد والتي تبعد 60 كيلومترا عن خيرسون. مضيفا "أصاب صاروخ (السدّ) لكنه لم يلحق أضرارا خطيرة".

ويعتبر سد كاخوفكا الكهرمائي المشيّد على نهر دنيبر مصدر الماء الأساسي لشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو العام 2014.

أما القوات الأوكرانية فتستخدم أنظمة هيمارس المدفعية الدقيقة منذ تموز/يوليو الماضي أي تسلمها إياها من الولايات المتحدة، ما سمح لها بشنّ ضربات أكثر دقة.

هذا، وكانت حذرت كل من أوكرانيا وروسيا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي من خطر استهداف المنشأة الاستراتيجية، كما تبادلتا الاتهام بتعريض حياة "الآلاف" من السكان للخطر في المنطقة التي تواصل فيها قوات كييف التقدم منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وقبل أسبوعين، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بـ "تلغيم السد"، وهو من بين الأكبر في أوكرانيا، لكن نفت موسكو الاتهام وصفته بالـ "أكاذيب".

وقد نفذت السلطات الروسية في الأيام الثلاثة الماضية عمليات "إجلاء" للمدنيين من القرى المحيطة بالسد خشية تعرضه إلى "هجوم صاروخي محتمل" يؤدي إلى تدميره و"إغراق منطقة الضفة اليسرى" لنهر دنيبر، وفق السلطات المحلية.

أما كييف فأدانت مرارا عمليات "ترحيل" سكان المنطقة إلى مناطق أخرى بعيدة عن المعارك أو إلى روسيا نفسها.

صلاة لـ "انتهاء الحرب"

وأكدت وزارة الخارجية التايوانية مصرع أحد مواطنيها وهو متطوع يبلغ 25 عاما خلال معارك ضد القوات الروسية، وهو أول ضحية معروفة من تايوان منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

أما القوات الأوكرانية فباتت تسيّر دوريات في بلدة ستاريستا الصغيرة شرق أوكرانيا التي استعادتها منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وهي تبعد على روسيا ببضع كيلومترات فقط.

وأكد قائد اللواء 127 الأوكراني رومان غريتشينكو في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "لكل منا بلده، الروس لهم بلدهم ويجب أن يلزموه".

هذا وقد صلى البابا فرنسيس في ختام زيارته إلى البحرين الأحد من أجل أوكرانيا و"انتهاء الحرب".

فرانس24/ أ ف ب

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