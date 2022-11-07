سوناك سيدعو زعماء العالم إلى عدم التراجع ولوفاء بوعودهم الخاصة بالمناخ

تغير المناخ

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المنافس على منصب رئيس الوزراء في بريطانيا الوزراء وزعامة حزب المحافظين وزير الخزانة البريطاني السابق ريشي سوناك يبتسم أثناء وصوله لحضور تجمع خطابي حزبي فيفي برمنغهام، في 23 أغسطس، 2022.

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيطالب في كلمته المقررة الإثنين خلال قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ زعماء العالم بضرورة الوفاء بوعودهم الخاصة بالمناخ. وكانت الأمم المتحدة قالت إن تعهدات الحكومات بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تضع الكوكب على مسار ارتفاع درجات الحرارة بمتوسط 2.8 درجة مئوية هذا القرن بعد تقدم "غير كافي على الإطلاق".

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من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة يلقيها الإثنين في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ (كوب27) المنعقد في شرم الشيخ يدعو فيها زعماء العالم بضرورة الوفاء بوعودهم الخاصة بالمناخ.

وقال سوناك، الذي أصبح رئيسا للوزراء الشهر الماضي، في بادئ الأمر إنه سيكون منشغلا للغاية في وضع خطة لإصلاح اقتصاد بريطانيا ولن يتمكن من حضور المؤتمر، مما أثار انتقادات من المعارضين السياسيين والنشطاء.

لكنه قرر المشاركة في اللحظة الأخيرة لينضم إلى أكثر من 100 زعيم آخر سيتحدثون في المؤتمر.

ومن المتوقع أن يناشد سوناك زعماء العالم إلى عدم التراجع والوفاء بوعودهم التي قطعوها في مؤتمر كوب26 الذي انعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية قبل عام، عندما توسطت الدولة المستضيفة بريطانيا في اتفاق للمناخ واسع النطاق لم يُنفذ الكثير منه بعد.

تعويض الدول الفقيرة

ووفقا لمقتطفات نشرها مكتبه قبل كلمته، سيقول سوناك، "اجتمع العالم في غلاسكو بفرصة أخيرة لوضع خطة لعدم تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية. السؤال اليوم: هل نستطيع استدعاء الإرادة الجماعية للوفاء بتلك الوعود؟".

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أن تعهدات الحكومات بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تضع الكوكب على مسار ارتفاع درجات الحرارة بمتوسط 2.8 درجة مئوية هذا القرن بعد تقدم "غير كافي على الإطلاق".

يشار إلى أن الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد حاليا في شرم الشيخ في مصر، وافقت على إدراج القضية الحساسة المتعلقة بما إذا كان يجب على الدول الغنية تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تبعات تغير المناخ، على جدول الأعمال الرسمي لأول مرة.

وترفض الدول الغنية منذ أكثر من 10 سنوات إجراء مناقشات رسمية بشأن ما يشار إليه على أنه الخسائر والأضرار أو الأموال التي تمنحها لمساعدة البلدان الفقيرة لمعالجة آثار ارتفاع درجة حرارة الأرض.

فرانس24/رويترز

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