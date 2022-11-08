السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية بالرسو في صقلية بإيطاليا

هجرة غير شرعية

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عشرات المهاجرين على سطح سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنغ"، في خليج كاتانيا ، في البحر الأبيض المتوسط ​​، في المياه الدولية ، في 6 نوفمبر 2022.

أعلنت منظمة "لايفلاين" الألمانية غير الحكومية أن سفينة "رايز أبوف" رست أخيرا في صقلية مساء الإثنين بعد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات الإيطالية. وكانت السفينة التي أنقذت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قد واجهت رفضا من السلطات الإيطالية الجديدة التي لم تسمح لكل ركابها بالنزول. وهو ما تواجهه حاليا ثلاث سفن إنسانية أخرى لا تزال عالقة في المتوسط.

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رست سفينة "رايز أبوف" الإنسانية التي أنقذت مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في صقلية ليل الإثنين الثلاثاء، بعدما منحتها السلطات الإيطالية الضوء الأخضر، حسبما أعلنت منظمة "لايفلاين" الألمانية غير الحكومية التي تستأجرها.

وتم إجلاء أربعة مهاجرين لأسباب طبية الأحد من هذه السفينة الصغيرة مقارنة بالسفن الثلاث الأخرى التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة حالياً في البحر المتوسط، والتي تواجه رفض الحكومة الإيطالية الجديدة إنزال جميع ركابها.

وكتبت المنظمة غير الحكومية على حسابها على تويتر، "يبدو أنّ الرحلة الطويلة للناجين الـ89 وأفراد الطاقم التسعة قد انتهت. دخلت رايز أبوف ميناء ريدجيو كالابريا. دعونا نأمل أن يسير كل شيء على ما يرام وأن يتمكن الجميع على متنها من النزول".

وبعد أسابيع في البحر، سُمح للسفينة "هيومانيتي وان" التابعة لمنظمة "أس أو أس هيومانيتي" والتي ترفع العلم الألماني بالرسو في كاتانيا الأحد، لإنزال 144 شخصاً معظمهم من النساء والقاصرين. ومع ذلك، لا يزال على متن السفينة 35 مهاجراً بالغاً ذكورًا لا تريد إيطاليا استقبالهم.

كذلك، رست سفينة "جيو بارنتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود" والتي ترفع العلم النرويجي، مساء الأحد في كاتانيا حيث سمحت السلطات الإيطالية لـ357 شخصاً بالنزول بينهم أطفال، بينما رفضت استقبال 215 شخصاً آخرين.

وحتّى الآن، لم تتوصل سفينة "أوشن فايكنغ" التابعة للمنظمة الأوروبية "أس أو أس ميديتيرانيه"، والتي ترفع العلم النرويجي، إلى اتفاق بشأن الرسو في ميناء إيطالي، وكانت تبحر صباح الثلاثاء قبالة سيراكيوز، حسبما أفاد مصور لوكالة الأنباء الفرنسية موجود على متنها.

وقالت المنظمة الإثنين: "بات الوضع على متن 'أوشن فايكنغ' غير محمول بالنسبة للـ234 الذين جرى إنقاذهم. بعد 17 يوماً على متنها، تضرّرت حالتهم النفسية بشدّة، إذ يعاني الكثير منهم من الأرق كما يُظهرون علاماتٍ على القلق والاكتئاب".

فرانس 24 / أ ف ب

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