بلجيكا: مقتل شرطي في هجوم بسكين في بروكسل

أ ف ب/ أرشيف

توفي شرطي بلجيكي الخميس متأثرا بجروحه إثر تعرضه لهجوم بسكين في حي "لاغار دو نور" بمنطقة شيربيك في بروكسل. وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هناك "اشتباها" بوجود دافع "إرهابي". وأُصيب المشتبه به بجروح ونُقل إلى المستشفى.

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أعلنت نيابة العاصمة البلجيكية لوكالة الأنباء المحلية "بيلجا" أن شرطيا توفي متأثرا بجروحه بعدما تعرض لهجوم بسكين مساء الخميس في بروكسل.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن هناك "اشتباها" بوجود دافع "إرهابي"، لكن على المحققين أن يجمعوا العناصر لتأكيد ذلك. وأُصيب المشتبه به بجروح ونُقل إلى المستشفى.

وأوضح المصدر نفسه أن التحقيق يقوده في هذه المرحلة مكتب المدعي العام في بروكسل وليس مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي المختص في قضايا الجريمة المنظمة والإرهاب.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 19,15 (18,15 ت غ) في حي لاغار دو نور بمنطقة شيربيك في بروكسل.

ولسبب لم يتضح بعد، هاجم رجل مسلح بسكين دورية من شرطيين ووجه لهما طعنات.

وطلب الأخيران تعزيزات واستخدم شرطي من دورية أخرى سلاحه الناري "لتحييد المعتدي"، بحسب وكالة "بيلجا".

ووفق عدد من وسائل الإعلام، أصيب المشتبه به بطلقات نارية في الساقين والبطن، ونقل إلى المستشفى مع عنصري الشرطة المصابين، وقد أصيب الشرطي الراحل بجروح في رقبته.

فرانس24/ أ ف ب

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