فرنسا تقرر استقبال سفينة إنسانية على متنها 230 مهاجرا وتدين موقف إيطاليا

الهجرة غير الشرعية

قررت فرنسا الخميس استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" التي تقل 230 مهاجرا، إثر مواجهة دبلوماسية مع إيطاليا حولها. ومن المرتقب أن تصل السفينة الإنسانية "بعد ظهر الجمعة" إلى ميناء تولون في جنوب البلاد. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن ذلك سيكون "على أساس استثنائي، نظرا لفترة 15 يوما من الانتظار التي أخضعت السلطات الإيطالية الركاب لها" في عرض البحر، إلا أنه لفت إلى أن الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء منهم، سيتم "ترحيلهم مباشرة". ودان دارمانان "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة". وعلى خلفية ذلك، أعلنت فرنسا التعليق "الفوري" للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ متواجدين حاليا في إيطاليا.

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بعد تصاعد حدة التوتر بين باريس وروما على خلفية سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية العالقة في البحر والتي تقل مئات المهاجرين، قررت فرنسا الخميس استقبال هذه السفينة بمرفأ تولون في جنوب البلاد، وسيتم "نقل ثلث" ركابها إلى فرنسا، حسب ما أعلن الخميس وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان، الذي دان "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة.

وتوقع الوزير الفرنسي، عقب اجتماع حكومي، أن تصل السفينة الموجودة حاليا قبالة كورسيكا وعلى متنها 230 مهاجرا، "بعد ظهر الجمعة" إلى تولون.

وأوضح أن فرنسا ستستقبل السفينة "على أساس استثنائي، نظرا لفترة 15 يوما من الانتظار التي أخضعت السلطات الايطالية الركاب لها". ولفت إلى أن الركاب الذين لا يستوفون شروط طلب اللجوء سيتم "ترحيلهم مباشرة".

ودان دارمانان "الخيار غير المقبول" لإيطاليا بعدم استقبال السفينة، معتبرا أن هذه الأخيرة "اختارت عدم التصرف كدولة أوروبية مسؤولة".

ردا على ذلك، قررت فرنسا التعليق "الفوري" للمشروع المقرر للصيف لاستقبال 3500 لاجئ متواجدين حاليا في إيطاليا.

وذكر وزير الداخلية الفرنسية بأن هناك آلية أوروبية تسمح بنقل اللاجئين في دول أوروبية إلى أخرى، لا سيما اللاجئين الواصلين إلى إيطاليا، في إطار القانون الدولي وقانون البحار.

ودعا "جميع الأطراف الأخرى (في هذه الآلية)، لاسيما ألمانيا" إلى تعليق خطتهم لاستقبال لاجئين موجودين حاليا في إيطاليا.

وأشار إلى أن فرنسا ستتخذ إجراءات "لتعزيز مراقبة الحدود" مع إيطاليا. وقال: "من الواضح أنه ستكون هناك عواقب وخيمة جدا على علاقاتنا الثنائية".

فرانس24/ أ ف ب

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