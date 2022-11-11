روسيا تعلن عن اكتمال انسحاب قواتها من خيرسون وأوكرانيا تعتبره "نصرا مهما"

الحرب في أوكرانيا

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أنهت القوات الروسية انسحابها من خيرسون جنوب أوكرانيا حسبما قالت وزارة الدفاع الروسية يومين بعد الإعلان عن الانسحاب المفاجئ من المدينة الاستراتيجية المحتلة منذ مطلع مارس/آذار. وفيما رحبت الخارجية الأوكرانية بالإعلان ووصفته بأنه "نصر مهم"، قال المسؤول المعين من كييف لخيرسون إن عددا كبيرا من الجنود الروس غرقوا أثناء محاولتهم الهرب وأن آخرين تنكروا بملابس مدنية للاختباء، ناصحا السكان بعدم مغادرة منازلهم قبل تمشيط المنطقة بحثا عن القوات الروسية المتبقية.

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قالت موسكو الجمعة إن قواتها أكملت انسحاب من خيرسون المدينة الأوكرانية الاستراتيجية الواقعة في جنوب البلاد، فيما أعلنت كييف عن استعادة عشرات المناطق التي تنتشر فيها الألغام جنوبا بعد الانسحاب الروسي.

في هذا السياق، أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع بأن عملية سحب القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو قد استكملت، بعد يومين من إعلان موسكو الانسحاب المفاجئ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي وحوالي خمسة آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية" من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

من جانبها، رحبت الخارجية الأوكرانية الجمعة بإعلان انسحاب روسيا من شمال خيرسون المنطقة المحتلة منذ مطلع مارس/آذار، ووصفته بأنه "نصر مهم". وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر: "أوكرانيا تسطر نصرا مهما آخر في الوقت الحالي وتثبت أن مهما تقول روسيا أو تفعل، أوكرانيا ستنتصر".

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022

وقال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني الجمعة إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد وطالب أي قوات روسية ما زالت هناك بالاستسلام. وقال الجهاز في بيان باللغة الروسية إن خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت محتلة منذ مارس آذار وهدد "بتدمير" أي جنود روس يبدون مقاومة.

وأوضحت إدارة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع في البيان الصادر على تطبيق تلغرام "أمامكم فرصة واحدة فقط لتفادي الموت.. الاستسلام على الفور".

والخميس قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن الانسحاب الروسي من خيرسون سيستغرق أسبوعا على الأقل. وقدر عدد القوات الروسية في المنطقة بنحو 40 ألفا، وأشار إلى أن التقارير الاستخباراتية تظهر أن القوات لا تزال موجودة داخل المدينة وحولها.

كما صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور الليلة الماضية بأن القوات الأوكرانية حررت 41 منطقة مع تقدمها في الجنوب، فيما يمثل واحدا من أسرع التحولات في السيطرة وأكثرها دراماتيكية ضمن الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر.

في نفس الموضوع، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها ستفرض سرية على تحركاتها الأخيرة لكنها أعلنت قائمة من 12 منطقة قالت إنه جرى تحريرها حتى الأربعاء. وأوضحت في تحديث الجمعة بأن "العمليات الهجومية في الاتجاه المحدد مستمرة.. وحرصا على سلامة سير العملية، سيتم الإعلان عن النتائج رسميا في وقت لاحق".

هذا وقال سيرغي خلان عضو المجلس الإقليمي المعين من أوكرانيا لخيرسون إن عددا كبيرا من الجنود الروس غرقوا أثناء محاولتهم الهروب من خيرسون، بينما ارتدى آخرون ملابس مدنية وهم يحاولون الاختباء. مضيفا أن المدينة أمست تقريبا تحت سيطرة قوات بلاده. ونصح خلان السكان بعدم الخروج من منازلهم فيما تتواصل عمليات البحث عن القوات الروسية المتبقية.

وتشكل المباني المحطمة وشاحنة مدمرة على الطريق السريع المؤدي إلى خيرسون دليلا على خط المواجهة السابق في منطقة بوساد بوكروفسكي القريبة. وظهر علم أوكراني مرفرفا فوق محطة للحافلات تنتشر الثقوب الناتجة عن إطلاق النار بين جنباتها.

كما ترك القصف آثاره على المنازل والمباني على جانبي الطريق، ولم تسلم منه حتى أغصان الأشجار. وأقام جنود أوكرانيون نقاط تفتيش ووقفوا يلوحون لمركبات الجيش الأوكراني لدى مرورها.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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