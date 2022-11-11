سفينة "أوشن فايكينغ" ترسو بميناء تولون جنوب فرنسا وتوزيع المهاجرين على تسع دول أوروبية

الهجرة غير الشرعية

© أ ف ب/أرشيف

أحد أفراد طاقم السفينة "أوشن فايكينغ" قرب زورق مطاطي يقل 81 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا في 11 آب/أغسطس 2019.

وصلت سفينة "أوشن فايكينغ" إلى فرنسا لترسو صباح الجمعة بميناء مدينة تولون جنوب البلاد وعلى متنها 230 مهاجرا. يأتي هذا على خلفية مواجهة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا جعلت التوتر بين البلدين على أشده.

إعلان اقرأ المزيد

رست صباح الجمعة السفينة الإنسانية "أوشن فايكينغ" في ميناء تولون الفرنسي وعلى متنها 230 مهاجرا. يحدث هذا في ظل احتدام التوتر بين باريس وروما.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان r$ صرح عقب اجتماع لمجلس الوزراء قائلا: "أوضحت بناء على طلب رئيس الجمهورية أننا نستقبل السفينة بصورة استثنائية نظرا لإخضاع السلطات الإيطالية الركاب لفترة انتظار استمرت 15 يوما في البحر".

كما أدان وزير الداخلية الفرنسي "الخيار غير المقبول" والمخالف لـ"القانون الدولي"، لإيطاليا التي رفضت حكومتها اليمينية المتطرفة الجديدة استقبال السفينة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك