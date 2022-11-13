زيلينسكي يصف المعارك في دونيتسك بـ"الجحيم" بعد استعادة خيرسون

الحرب في أوكرانيا

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وعد الرئيس الأوكراني فوليديمير زيلنسكي السبت باستعادة كل أراضي بلاده خاصة بعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة مدينة خيرسون. ووصف زيلنسكي الوضع في دونيتسك بالجحيم بعد تصعيد روسيا في شن ضرباتها هناك. وقدم زيلنسكي لمحة عن الوضع الذي أصبحت عليه خيرسون، إذ قال أن روسيا قد دمرت كل البنى التحتية في المدينة. مشيرا في الآن ذاته إلى أنه وقع التعامل ما يقرب من ألفي لغم وشراك وقذائف لم تنفجر خلفها الروس المغادرون.

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت المعارك بأنها كالحجيم في منطقة دونيتسك الشرقية حيث تخوض القوات الموالية لموسكو قتالا أكثر صرامة بعد أن تخلت روسيا يوم الجمعة عن العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب في فبراير شباط.

وأوضح زيلينسكي في كلمة مصورة السبت أن الروس "في كل مكان لديهم نفس الهدف وهو إذلال الناس قدر الإمكان. لكننا سنعيد كل شيء، صدقوني".

أما في مايتعلق بمدينة خيرسون فقد قال زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت البنية التحتية الرئيسية في المدينة قبل الفرار والتي تشمل الاتصالات والمياه والتدفئة والكهرباء. مضيفا أن السلطات تعاملت مع ما يقرب من ألفي لغم وشراك وقذائف لم تنفجر خلفها الروس المغادرون وذلك في إطار مساعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار زيلينسكي إلى أن نجاح أوكرانيا في خيرسون ومناطق أخرى يرجع إلى حد ما إلى المقاومة في منطقة دونيتسك في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

وقال "الوضع هناك كالجحيم، تدور معارك ضارية هناك كل يوم... لكن وحداتنا تدافع بشجاعة، إنها تتحمل ضغط الغزاة الرهيب، وتحافظ على خطوطنا الدفاعية".

وقال الكرملين السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شددا في اتصال هاتفي على "زيادة تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

وكثفت روسيا جهودها لبناء علاقات مع إيران ودول أخرى غير غربية خلال الحرب مع اجتماع مسؤول أمني روسي كبير بقادة إيرانيين في طهران يوم الأربعاء.

وجاءت الزيارة في أعقاب اتهامات من أوكرانيا والغرب بأن روسيا استخدمت طائرات إيرانية مسيرة لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وتقول إيران إنها أرسلت لروسيا عددا صغيرا من الطائرات المسيرة قبل بدء الحرب.

وفي الشهر الماضي، قال مسؤولان إيرانيان ودبلوماسيان إيرانيان لرويترز إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض.

ولكن بيانا بشأن اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا في فنومبينه يوم السبت قال إن أوكرانيا سوف تقرر توقيت ومضمون أي إطار للتفاوض مع روسيا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست قبل أسبوع أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شجعت زعماء أوكرانيا سرا على إبداء الاستعداد للتفاوض مع روسيا والتخلي عن رفضهم العلني للمشاركة في محادثات السلام ما دام فلاديمير بوتين في السلطة.

فرانس24/ أ ف ب

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