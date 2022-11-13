سلوفينيا تنتخب أول امرأة رئيسة للبلاد

الرئيسة المنتخبة ناتاشا بيرتش موسار خارج مركز اقتراع في رادوملي بالقرب من ليوبليانا ، سلوفينيا ، الأحد 13 تشرين الثاني، نوفمبر 2022.

فازت المحامية والمقدمة التلفزيونية ناتاشا بيرك موسار الأحد في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة سلوفينيا لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، وقالت بيرتس موسار في مؤتمر صحفي بعد إعلان فوزها إنها ستبذل قصارى جهدها لتكون رئيسة للجميع وستعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية الدستورية في بلدها.

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تمكنت ناتاشا بيرك موسار من الفوز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في سلوفينيا الأحد لتصبح أولامرأة تتولى رئاسة الدولة.

وفازت بيرك موسار (54 عاما) بنسبة 53.86% من الأصوات في جولة الإعادة، في حين حصل منافسها السياسي اليميني ووزير الخارجية السابق أنجي لوجار على 46.14% من الأصوات، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات بعد فرز 86.7% من الأصوات.

وأظهرت بيانات اللجنة أن نسبة المشاركة بلغت 49.9 %.

وقالت بيرك موسار للصحفيين بعد أن أعلنت فوزها بالرئاسة "سأبذل قصارى جهدي لأكون رئيسة بحق للجميع ولأعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية الدستورية".

ورغم أن منصب الرئاسة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير، يظل الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة، ومسؤول أيضا عن ترشيح العديد من كبار المسؤولين، ومن بينهم محافظ البنك المركزي، لكن يتعين على البرلمان المصادقة على معظم الترشيحات.

وركزت حملة بيرك موسار، وهي مقدمة برامج تلفزيونية سابقة تحولت إلى المحاماة، على التعهد بتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وقضايا الرعاية الاجتماعية.

واشتهرت رئيسة البلاد الجديدة بتمثيل مصالح السيدة الأولى للولايات المتحدة السابقة ميلانيا ترامب، المنحدرة من سلوفينيا.

وخصمها لوجار (46 عاما) عضو في الحزب الديمقراطي السلوفيني اليميني بقيادة رئيس الوزراء السابق يانيج يانشا الذي خسر بدوره الانتخابات البرلمانية في أبريل نيسان أمام حركة الحرية التي تدافع عن البيئة.

فرانس24/رويترز

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