أنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا وموسكو تصفها بـ"الاستفزازات المتعمدة"

الحرب في أوكرانيا

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جنود بولنديون يبنون سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود البولندية الروسية في منطقة كالينينغراد أوبلاست، زيردزيني، شمال شرق بولندا، في 3 نوفمبر 2022.

دعت بولندا المنضوية في حلف شمال الأطلسي إلى اجتماع لمجلس أمنها القومي وللحكومة الثلاثاء، وفق ما أعلن مسؤولون، على خلفية تقارير أفادت بسقوط صواريخ روسية على أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا مما أدى إلى مقتل شخصين. في المقابل، وصفت موسكو التقارير التي تحدثت عن سقوط الصواريخ في بولندا بأنها "استفزاز".

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أفادت وكالة أسوشيتد برس الثلاثاء بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين، وهو ما نفته موسكو.

تفاعلا مع الحادث، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر "بسبب الوضع المتأزم، دعا رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي إلى اجتماع لمكتب الأمن القومي".

من جهتها، أفادت الوكالة البولندية نقلا عن الحكومة بأن مجلسا للوزراء سينعقد.

في المقابل، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية عبر حسابها على تلغرام أن "ما أفادت به وسائل إعلام بولندية ومسؤولون عن سقوط مزعوم لصواريخ روسية قرب بلدة بريفودوف ينطوي على استفزاز متعمد هدفه تصعيد الأوضاع".

وتأتي المحادثات بعد ضربات روسية استهدفت أوكرانيا الثلاثاء وأغرقت سبعة ملايين شخص في العتمة بعد أيام قليلة على انسحاب روسي مذل.

واستهدفت الضربات أيضا لفيف في غرب أوكرانيا حيث أبلغت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن 80 بالمئة من أنحاء المدينة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في مقطع فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي "أطلق 85 صاروخا" الثلاثاء "بشكل أساسي على بنى تحتية للطاقة".

وكان الإعلام البولندي قد أشار في وقت سابق إلى مقتل شخصين بانفجار في مزرعة في قرية بريفودوف قرب الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر إن الولايات المتحدة "تتحقق من" تقارير صحافية تفيد بسقوط صاروخين روسيين في بولندا، مضيفا "ليس لدينا معلومات حتى الآن تؤكد ذلك".

في هذا السياق، قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي في وقت متأخر الثلاثاء إن الحلف يتحرى تقارير عن وقوع انفجار في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأضاف "ندرس هذه التقارير وننسق بشكل وثيق مع حليفتنا بولندا".

الرئاسة الفرنسية أعلنت من جهتها أن الرئيس إيمانويل ماكرون "تواصل" مع بولندا بعد الأنباء عن سقوط صاروخين روسيين على أراضيها، و"يستعلم عن الوضع".

وقال قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الفرنسية إن ماكرون "يدرس احتمال مناقشة (المسألة) اعتبارا من صباح الأربعاء على مستوى القادة"، "نظرا إلى وجود جميع شركائنا الأوروبيين الكبار وشركائنا الكبار الحلفاء في مجموعة العشرين" مجتمعين في قمة في إندونيسيا، حيث يتواجد الرئيس الفرنسي أيضا.

وطلبت أوكرانيا عقد قمة للأعضاء في حلف شمال الأطلسي "فورا" لاتخاذ تدابير قاسية بحق موسكو بعد ورود تقارير غير مؤكدة أفادت بسقوط صواريخ روسية في بولندا المنضوية في التحالف الدفاعي.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أن "الرد الجماعي على الأفعال الروسية يجب أن يكون قاسيا ومبدئيا. من بين التحركات الفورية: عقد قمة لحلف شمال الأطلسي بمشاركة أوكرانيا لبلورة مزيد من التحركات المشتركة بما سيجبر روسيا على تغيير مسارها التصعيدي، وتزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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