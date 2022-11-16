السلطات البلجيكية تقرر وضع الإمام المغربي حسن إيكوسين في مركز مغلق قبل ترحيله

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الإمام المغربي حسن إيكوسين في مسجد بالقرب من فالانسيان، 18 يونيو 2004.

قررت سلطات الهجرة في بلجيكا الأربعاء وضع الإمام المغربي حسن إيكوسين الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، في مركز مغلق بهدف ترحيله من البلاد. وكان القضاء البلجيكي رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

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في خطوة تسبق ترحيله من أراضيها، أعلنت وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة الأربعاء وضع الإمام المغربي حسن إيكوسين الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف في مركز مغلق.

وقالت نيكول دي مور في بيان إن "الرجل خسر حقه في الإقامة في فرنسا ويجب أن يعود إلى بلده الأصلي"، موضحة أنه "وضع في مركز مغلق للعودة من أجل إبعاده من الأراضي" البلجيكية.

وأضافت أن إيكوسين "لا يعطي أي إشارة إلى أنه يرغب بالعودة طوعا والسلطات الفرنسية ما زالت تطالب بهذا الشخص لتتمكن من إعادته إلى المغرب" مشيرة إلى أنه "ليس لديه تصريح للإقامة على الأراضي البلجيكية".

وقالت: "نبقى على تواصل مع فرنسا للسماح بإبعاده".

وكان القضاء البلجيكي رفض الثلاثاء للمرة الثانية تسليم الإمام إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وأكدت المحكمة قرارا صادرا عن محكمة تورناي الابتدائية في 21 تشرين الأول/أكتوبر.

ويعتبر محامو الإمام أن التهمة التي وجهتها فرنسا إلى موكلهم ("التهرب من تنفيذ قرار الترحيل") غير موجودة في القانون البلجيكي، وهو شرط كي يتم تنفيذ مذكرة توقيف أوروبية.

وأوقفت السلطات البلجيكية في 30 أيلول/سبتمبر الإمام المغربي حسن إيكوسين الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت "مخالفة لقيم الجمهورية".

وتوارى الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية آب/أغسطس، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان (شمال) بتهمة "التهرب من تنفيذ قرار الترحيل".

فرانس24/ ا ف ب

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