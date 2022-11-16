ريبورتاج: معاناة المدنيين في ميكولاييف الأوكرانية مستمرة رغم الانسحاب الروسي من خيرسون

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كانت ميكولاييف جنوبي أوكرانيا لنحو ثمانية أشهر وراء المواقع الخلفية لخط المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون. وكان على سكانها التكيف ليس فقط مع القصف الروسي شبه اليومي بل أيضا مع غياب إمدادات المياه والانقطاع المتكرر للكهرباء والتدفئة، وضع أصبح أكثر خطورة وهشاشة بعد أكبر هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا طوال الحرب، ما دفع العديدين ممن رفضوا الفرار إلى البحث عن وسائل تكفل لهم العيش الآمن على قدر الإمكان، وفي كثير من الأحيان على حساب الراحة والرخاء. تقرير موفدينا إلى ميكولاييف: وسيم الدالي، تالين أودجيان، ولوك شراغو.