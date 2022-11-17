الطاقة الذرية تطالب إيران بالتعاون الفوري مع تحقيق حول أثار لليورانيوم

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أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة في عضويته الخميس قرارا يعد الثاني خلال عام، يأمر إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

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تلقت إيران من جديد تحذيرا، الأربعاء، لعدم تعاونها في الملف النووي، على خلفية تعثر محادثات إحياء اتفاق 2015 الهادف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية.

وتبنى مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، في فيينا قرارا يندد بعدم تعاون إيران، وافقت عليه 26 دولة عضوا في الوكالة من أصل 35، وصوتت ضده روسيا والصين، بينما امتنعت 5 دول وغابت دولتان عن التصويت.

ويعد هذا القرار الثاني الذي يجري تبنيه هذا العام، بعد قرار اُتخذ في حزيران/يونيو للأسباب نفسها والمتمثلة في عدم إعطاء طهران اجابات "ذات مصداقية تقنية" في ما يتعلق بآثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلن عنها.

وقررت واشنطن ولندن وباريس وبرلين زيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية، في ظل عدم إحراز تقدم حول الملف النووي في الأشهر الأخيرة.

ووفق النص الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، فإن المجلس "يعرب عن قلقه العميق" في مواجهة هذه المشكلة التي لا تزال بلا حل "بسبب عدم التعاون الكافي من قبل إيران".

وذكر النص أن المجلس "يرى أنه من الضروري والملح" أن تقدم طهران على الفور "إيضاحات" بشأن وجود جزئيات من اليورانيوم، وكذلك السماح بـ “الوصول إلى المواقع والمعدات"، من أجل "السماح بجمع العينات".

إحالة النزاع إلى مجلس الأمن

وبناء على أهميته الرمزية في هذه المرحلة، فإن القرار قد يكون مقدمة لإحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المخول فرض عقوبات.

وقالت السفيرة الأمريكية لورا هولغيت، "على إيران أن تعلم أنها إذا فشلت في التعاون لحل هذه القضايا، فسيتعين على المجلس اتخاذ مزيد من الإجراءات".

وسارعت إيران إلى التنديد بالقرار معتبرة أنه لن "تكون له أي نتيجة" وقد "يؤثر في التعاون" بينها وبين الوكالة الذرية.

وقال محسن ناظري أصل، الممثل الدائم لإيران في الوكالة الأممية كما نقلت عنه وكالة إرنا الرسمية للأنباء، "ننتظر من الوكالة أن تتبنى مقاربة مستقلة ومحايدة ومهنية من دون أن تدع الأهداف السياسية لبعض الدول تؤثر فيها".

وأشارت الجمهورية الإسلامية الخميس إلى أنها قد تلغي اجتماعا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان من المقرر انعقاده هذا الشهر بهدف إنهاء مأزق تفسير مصدر آثار اليورانيوم. وردت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إنها تأمل أن ينعقد الاجتماع.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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