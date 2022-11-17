تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية أربعة أشهر وسط ترحيب أممي

الحرب في أوكرانيا

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أكد مسؤولون أتراك وأوكرانيون الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة أربعة أشهر، في خطوة رحبت بها الأمم المتحدة. وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو/ تموز على تجنب أزمة غذاء عالمية، من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

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أكدت أنقرة الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "وفقا للأحكام الحالية" المعتمدة منذ تموز/يوليو، وفق تأكيد مسؤول تركي كبير لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الاتفاق سيبقى ساريا وفقا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر". وسمح اتفاق تصدير الحبوب الذي توصلت إليه أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة وتركيا وتنتهي مدّته مساء الجمعة، بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال أربعة أشهر.

من جهته، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو/تموز سيمدد 120 يوما أخرى.

وكتب كوبراكوف على تويتر "مبادرة #حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما"، واصفا ذلك بأنه "خطوة مهمة أخرى في المعركة العالمية ضد أزمة الغذاء (العالمية)".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن ترحيبه باتفاق جميع الأطراف على التمديد، حيث قال في بيان "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

وأضاف أن الأمم المتحدة "ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية".

وساعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو/ تموز في تجنب أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من العديد من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود والتي كانت قد أغلقتها روسيا.

فرانس24/ أ ف ب رويترز

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