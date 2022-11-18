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احتدام المعارك في أوكرانيا والضربات الصاروخية الروسية تحرم 10 ملايين مواطن من الكهرباء

03:40 احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية حول خيرسون © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

تحتدم المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية بينما تواصل روسيا بعد انسحابها من خيرسون الأسبوع الماضي هجماتها الصاروخية من الضفة الشرقية لنهر دينيبرو على مواقع الأوكرانيين بالمدينة. وركزت القوات الأوكرانية هجماتها على خطوط الإمداد الروسية والممرات اللوجستية التابعة لها. فيما تسببت الضربات الصاروخية الروسية على كامل أنحاء أوكرانيا في تدمير الكثير من منشآت البنية التحتية ومحطات الطاقة وقطع الكهرباء عن 10 ملايين أوكراني.