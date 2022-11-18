المدعي العام السويدي يعلن حدوث تخريب في أنابيب خط "نورد ستريم" للغاز بين روسيا وألمانيا

الحرب في أوكرانيا

ذكر الجمعة ماتس ليونغكفيست، المدعي العام السويدي المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فُتح في تسرب هائل للغاز من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا، أن تخريبا متعمدا لحق ذلك الخط وذلك بعد ظهور "بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة". وكان التسرب قد رصد نهاية سبتمبر/أيلول قبالة جزيرة بورنهولم الدانماركية، وخلص تقرير دانماركي سويدي صدر لاحقا إلى أن التسربات نتجت من انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

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أعلن المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست، المسؤول عن التحقيق الأولي الذي اُجري في بلاده، الجمعة أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و 2 في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر وتم بناؤهما لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا جرت في إطار تخريب.

وقال المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي فُتح في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا إن "التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة". وأضاف أن "استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة".

وفي نهاية أيلول/سبتمبر رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنان في منطقة الدانمارك. وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أرسل كونسورتيوم نورد ستريم الذي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية. وسمح لنورد ستريم في تشرين الثاني/نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدانماركية حيث يجري تحقيق آخر.

فرانس24/ أ ف ب

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