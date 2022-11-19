بريطانيا تؤكد مواصلة دعمها لأوكرانيا وإسبانيا توافيها بدفعة جديدة من مولدات الكهرباء

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صورة نشرتها الخدمة الصحفية الرئاسية الأوكرانية في 19 نوفمبر 2022، وتظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفقة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في العاصمة كييف.

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت خلال أول زيارة يقوم بها إلى العاصمة الأوكرانية كييف إن بلاده ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة نحو 60 مليون دولار، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا من إيران. وفي سياق الدعم الأوروبي المتواصل لصالح كييف، أرسلت الحكومة الإسبانية السبت دفعة ثانية من المولدات الكهربائي إلى أوكرانيا للمساهة في تخفيف حدة أثر انخفاض درجة الحرارة خلال فصل الشتاء، بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية التي تسببت في انقطاع التيار عن ملايين السكان.

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أرسلت الحكومة الإسبانية الجمعة 14 مولد كهرباء إلى أوكرانيا لمساعدة سكان المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي جراء القصف الروسي على مواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة المرتقب خلال فصل الشتاء.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريث السبت على هامش جمعية برلمانية لحلف شمال الأطلسي في مدريد "أرسلنا دفعة جديدة من 14 مولد كهرباء لمواجهة شتاء سيكون قاسيا جدا وصعبا جدا في أوكرانيا".

وكانت الحكومة الأوكرانية قد طلبت الجمعة "دعما إضافيا" من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أكثر من نصف البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد بات خارج الخدمة من جراء ضربات روسية واسعة النطاق استهدفتها منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وسبق أن أرسلت مدريد في 19 تشرين الأول/أكتوبر خمسة مولدات كهرباء إلى أوكرانيا.

إلى ذلك سترسل مدريد 30 سيارة إسعاف إضافية وتعزيزات للشرطة لمساعدة السلطات الأوكرانية في التحقيق في جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتكبت على أراضيها، وفق ألباريث.

من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك السبت، في أول زيارة إلى كييف، بمواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا الذي كان محور تركيز أسلافه في المنصب، وبتقديم حزمة دفاع جوي جديدة للمساعدة في صد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة.

وقال سوناك عبر تويتر "تعلم بريطانيا ما يعنيه القتال من أجل الحرية ... نحن معكم حتى النهاية".

وأعلن سوناك في بيان أن بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار)، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لصد هجمات الطائرات المسيرة. كما قالت بريطانيا إنها ستزيد التدريب الذي تقدمه للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال سوناك في بيان ""بينما تنجح القوات المسلحة الأوكرانية في صد القوات الروسية على الأرض، يتعرض المدنيون للقصف الجوي بوحشية".

وأضاف "نقدم اليوم دفاعات جوية جديدة، تشمل أسلحة مضادة للطائرات ورادارات وعتادا مضادا للطائرات المسيرة، وسنكثف الدعم الإنساني لمواجهة الشتاء البارد القاسي المقبل".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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