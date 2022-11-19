ريبورتاج: محققون يوثقون جرائم حرب ارتكبتها روسيا خلال سيطرتها على خيرسون

02:43 اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بارتكاب جرائم حرب في خيرسون. صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

تعمل كييف على فرض الاستقرار في خيرسون التي استعادت السيطرة عليها مؤخرا، فبالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الجيش الروسي، وتقديم المساعدات الإنسانية، يوثق المحققون جرائم الحرب المزعومة التي يقول السكان إن الروس ارتكبوها أثناء تواجدهم في المنطقة. من جانبها تواصل موسكو نفي الاتهامات بإساءة معاملة جنود أو مدنيين، وتتهم أوكرانيا بافتعال هذه الأحداث. تقرير موفدينا إلى خيرسون: وسيم الدالي، تالين أودجيان، ولوك شراغو.