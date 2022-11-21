أوكرانيا: العثور على "مواقع تعذيب" في خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية منها

الحرب في أوكرانيا

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عثر المحققون الأوكرانيون على "مواقع تعذيب" كانت تستخدمها القوات الروسية، أثناء استيلائها على مدينة خيرسون جنوبي البلاد، وفق ما أعلن الادعاء العام الأوكراني الإثنين على تلغرام. ووفق نفس المصدر فقد "تم الاستيلاء على قطع من هراوات مطاطية ومضرب خشبي وأداة كان يستخدمها المحتلون لصعق المدنيين بالكهرباء ومصباح متوهج وطلقات". من جهتها لم ترد موسكو بعد على هذه الاتهامات.

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قال الادعاء العام الأوكراني الإثنين إنه عثر على أربعة "مواقع تعذيب" كانت تستخدمها القوات الروسية خلال سيطرتها على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا والتي استعادتها قوات كييف في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتضمن ما نشره الادعاء الأوكراني على تلغرام أنه "في خيرسون، يواصل المدعون تحديد الجرائم التي ارتكبتها روسيا: تمّ العثور على أربعة مواقع تعذيب في أربعة مبانٍ".

ووفق الادعاء، زار المحققون الأوكرانيون "أربعة" مبانٍ، بما في ذلك "مراكز احتجاز مؤقت" قبل الحرب، "حيث احتجز المحتلون، أثناء الاستيلاء على المدينة، أشخاصًا بشكل غير قانوني وعذبوا بوحشية".

وتابع المصدر نفسه "تم الاستيلاء على قطع من هراوات مطاطية ومضرب خشبي وأداة كان يستخدمها المحتلون لصعق المدنيين بالكهرباء ومصباح متوهج وطلقات".

وشدد الادعاء العام الأوكراني أن "الأعمال الهادفة إلى تحديد مواقع غرف التعذيب والاحتجاز غير الشرعية متواصلة"، مشيرًا إلى أنها أيضًا هادفة إلى "تحديد جميع الضحايا".

ويذكر أنه منذ تحرير خيرسون من القوات الروسية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، نددت كييف مرارًا "بجرائم الحرب" و"الفظائع" الروسية في منطقة خيرسون.

من جهتها لم ترد موسكو بعد على هذه الاتهامات.

فرانس24/ أ ف ب

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