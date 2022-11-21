ريبورتاج: أوكرانيون يتابعون مونديال قطر المتنفس الوحيد لنسيان ويلات الحرب

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تسعى الجماهير العريضة من عشاق كرة القدم في أوكرانيا لمتابعة كأس العالم المقامة في قطر، رغم غبار الحرب والمخاوف الأمنية ومشاكل انقطاع الكهرباء. ففي أوديسا، يتوافد المشجعون على مقهى، هو الوحيد في المدينة الذي يعرض مباريات المونديال، لمشاهدة المقابلات، ما يمثل متنفسا لهم وسط واقع الحرب المرير. وفي ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها المدينة على غرار باقي المناطق الأوكرانية، اتخذ عمال المقهى والزبائن احتياطاتهم تحسبا لأي طارئ كتوفير المولدات الكهربائية لعدم تفويت هذا العرس الكروي العالمي. تقرير: وسيم الدالي وتالون أونديجيان ولوك شراغو